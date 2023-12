Otty Patiño cuenta en la revista Bocas su encuentro con el hijo de Pablo Escobar

“Su papá era mentirosito, además de otras cosas”, le dijo Otty Patiño a Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, luego de mostrarle las fotos que tenía de la espada de Bolívar, tomadas justo después de que el M-19 la robara, en 1974, y antes de que la agrupación se la entregara al presidente César Gaviria, tras la desmovilización del movimiento guerrillero.

(Lea aquí la entrevista: Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz: 'Con Petro nunca fuimos muy amigos')

En entrevista con la revista Bocas, el Alto Comisionado para la Paz cuenta la razón por la cual decidió buscar al hijo del narcotraficante para decirle que estaba equivocado al creer que la espada que tenía era la auténtica.

“Según lo que sé, la espada nunca estuvo en manos de ese señor. Y como yo la había visto y tenía fotos —de cuando se sacó y cuando se entregó—, le demostré que una no tenía nada que ver con la otra. Son totalmente distintas. Le dije: su papá le echó una mentira. El muchacho apenas abría los ojos”, dice Patiño en la entrevista.

El encuentro entre Patiño y Juan Pablo Escobar se dio después de que el hoy Alto Comisionado se enterara de que el hijo del narcotraficante había publicado un libro con la información de la espada dada por su padre. “[…] Publicó una autobiografía diciendo que él había tenido la espada, que un día su papá le había dicho: vea chino, aquí le traigo la espada de Bolívar, la que se llevaron los del Eme. Yo no había leído el libro —no me gusta leer libros de traquetos—, pero me dijeron que citaba eso. Tuve que leerlo antes de hablar con él”.

En la entrevista con la revista BOCAS, Patiño hace un recorrido por momentos claves vividos en su etapa como miembro del M-19 y se refiere también al momento actual que vive en la búsqueda de un proceso de paz con el ELN.