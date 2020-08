‘Los mayores somos conscientes del peligro que nos amenaza’:  Hommes

El exministro de Hacienda Rudolf Hommes aseguró que valió la pena haber protestado y presentado la tutela que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en segunda instancia a favor de los adultos mayores de 70 años.



En diálogo con EL TIEMPO, Hommes, sostiene que los adultos mayores son conscientes del peligro que la pandemia representa para ese sector de la población, que le preocupan las estadísticas sobre mortalidad de adultos mayores por el covid, pero sobre todo “comprobar que el sacrificio que se está haciendo no ha dado los frutos esperados”.



El exministro se declaró satisfecho porque el fallo “les restituye a todos los mayores de 70 años su posición de igualdad en la sociedad, con los mismos derechos y deberes de los demás ciudadanos”.

¿Cómo recibe usted la decisión en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

Yo pienso que valió la pena haber hecho el esfuerzo, haber presentado la tutela y haber protestado porque el gobierno les estaba dando un trato discriminatorio a los mayores de 70 años. Como ha quedado establecido en los dos fallos, la edad no puede ser un criterio para darles a los mayores de 70 años un trato diferente. El gobierno tiene que darles el mismo trato que a los demás ciudadanos. Y ha quedado advertido de que debe respetar la Constitución aun en los casos en los cuales cree que se justifica no hacerlo.



Esta decisión no se puede apelar, ¿cuál cree usted que deba ser la recomendación del gobierno para la población mayor de 70 años durante esta pandemia?

Yo creo que el gobierno, a través del Presidente, de su ministro de Salud y de los expertos que han congregado para respaldar sus acciones han dado suficientes recomendaciones para que las personas de todas las edades se cuiden, no salgan de casa a menos que sea necesario, mantengan distanciamiento social, se laven las manos, usen mascarillas y no actúen irresponsablemente ante el grave riesgo que existe de que se contagien o de que contagien a otros. Los mayores de 60 años, mucho más que los jóvenes, somos conscientes del peligro que nos amenaza y de nuestras responsabilidades

¿Qué tan limitado se sentía con la orden presidencial para los mayores de 70 años?

El problema no fue de limitación o de deseo de salir a la calle. Somos conscientes del riesgo y de que debemos auto protegernos, proteger a los demás y ser solidarios. Lo que no admitimos es que nos den un trato discriminatorio, que se nos menoscabe la dignidad o se nos minusvalore. También nos preocupaba que por ese motivo personas de otras edades se sintieran autorizadas a tratarnos mal.



¿Qué es lo que más le incomodaba de esa orden?

La discriminación en contra de los mayores de 70 años.

¿Qué le dicen las estadísticas sobre mortalidad por el covid en población adulta que todos los días esgrime el presidente Duque para mantener la restricción? ¿No le preocupan?

Cada vez que se discute el tema se enfoca por el lado de la salud y no de la Constitución, de la libertad, de la dignidad y de los derechos civiles y humanos. La trascendencia de estos fallos es precisamente que les restituye a todos los mayores de 70 años su posición de igualdad en la sociedad, con los mismos derechos y deberes de los demás ciudadanos. Nos preocupan muchísimo las estadísticas y, sobre todo, comprobar que el sacrificio que se está haciendo no ha dado los frutos esperados. Esto nos obliga a tomar todas las precauciones posibles para auto protegernos.



¿Cómo está su salud? El tribunal dice que deben informar al despacho sobre su estado de salud anexando los documentos pertinentes…

Mi salud es buena para la edad que tengo.



¿Qué les molesta más? ¿La prohibición de salir que para ustedes era discriminatoria o la actitud del presidente?

Que estábamos recibiendo un trato degradante y desigual. Se hacía caso omiso de que a causa de su edad se violaban derechos fundamentales de un grupo de ciudadanos.