'No es sólo un tema de Colombia y de Panamá': Duque sobre migrantes

El presidente Iván Duque se refirió desde Nueva York a la situación con la migración de haitianos en Colombia. Específicamente por lo ocurrido en Necoclí, en Antioquia, donde hay una numerosa aglomeración de migrantes que esperan salir hacia Panamá.



El mandatario aseguró que Colombia ha sostenido mucha cooperación en materia humanitaria con Panamá.



El pasado lunes la Defensoría del Pueblo y la Armada Nacional informaron que tres mujeres fallecieron y seis migrantes -tres adultos y tres menores de edad- están desaparecidos tras el naufragio de una embarcación que salió desde Necoclí (Antioquia) y cuyo destino era el archipiélago de San Blas en Panamá.



"Aquí hablemos de la situación como se está presentando. Yo creo que este no es sólo un tema de Colombia y de Panamá. La situación que se está viviendo con los migrantes haitianos es mucho más grande", sostuvo Duque.



Y agregó: "Estamos hablando de un país que viene de un desastre natural como un terremoto, viene también de los efectos de la pandemia, tiene un apartado económico seriamente afectado y altos niveles de desempleo".



Duque también afirmó que todos los países del Hemisferio Occidental deben actuar frente a esta problemática.

Los migrantes haitianos viajan desde Necoclí hasta Acandí para ingresar a la selva del Darién. Foto: AFP

Finalmente, dijo que solicitará a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para tener claridad sobre las ofertas de estatus de protección temporal que se han hecho en este país para los haitianos, de tal manera que no se entienda por parte de ellos que es una especie de cheque en blanco para todos los migrantes que lleguen a suelo estadounidense, "porque así no es".



La vicepresidenta invita a la corresponsabilidad

Anthony Blinken y Marta Lucía Ramírez. Foto: Cancillería

La canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró que la Nación liderará un encuentro, el próximo 20 de octubre, en el que se espera que participen cancilleres de los países de americanos por los cuales pasa el flujo de migrantes.



Para esta reunión se tiene previsto que también participe el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ya que ha dicho que su país es receptor de gran parte de esta población.



“Ningún país puede convertirse en un país sándwich. Lo que nos pasa en Necoclí es producto que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos. Panamá dice 'yo no puedo recibir más porque Costa Rica no me los deja pasar', y así sucesivamente. Pero mientras tanto son miles de personas sufriendo y con el riesgo enorme de perder la vida como lo estamos viendo hoy tan dolorosamente”, expresó la canciller colombiana.



Por esta razón, Ramírez hizo un llamado a los países a asumir corresponsabilidad. "Cada nación tiene que tener la responsabilidad de contener su población para evitar que se conviertan también en migrantes que están recorriendo todo el hemisferio buscando llegar a Estados Unidos”, dijo la canciller.

