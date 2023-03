Envuelto en una tormenta tras las acusaciones de corrupción que hizo su expareja, Days Velásquez, Nicolás Petro ha tomado la decisión de alejarse de la política mientras se adelantan las investigaciones.



"He decidido abstenerme de participar de cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera. Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega a la Gobernación del Atlántico, hasta ratificar mi inocencia", afirmó el hijo mayor del presidente Gustavo Petro por medio de un comunicado de prensa.

El diputado del Atlántico también se refirió a las investigaciones que se adelantan a raíz de los señalamientos, en los que Vásquez asegura que Nicolás Petro habría recibido dinero del exnarcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, además de otra suma, al parecer, proveniente del contratista Alfonso del Cristo Hilsaca Eljaude.



"Frente a los señalamientos que se han hecho en mi contra en los últimos días, me permito informar que me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia" y añadió que "los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita, eso lo corroboraré ante la justicia, como corresponde".



Aseguró en el documento que confía plenamente en la justicia, pero por el momento pide respeto por sus derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Comunicado a la opinión pública y medios de comunicación. pic.twitter.com/zvBf9GBb5s — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 5, 2023

Petro Burgos increpó a periodistas y medios de comunicación por lo que llamó "intromisión" en su vida personal y familiar.



"Vulnerar mi espacio de residencia, sin autorización o previa conversación, raya en el acoso, siempre estaré abierto a atender las solicitudes de la prensa, en estos días he atendido a los medios que he podido, pero no todo es válido", dice en el comunicado.



Y rechazó la publicación de sus datos personales como la dirección de su casa y sus extractos bancarios.

Colombia Humana pidió su retiro

Gustavo Petro, Nicolás Petro y Dayssuris Vásquez. Foto: Archivo Particular

Fernando Fonseca, militante de la Colombia Humana en Atlántico, le hizo una solicitud a Nicolás Petro, actual diputado de este departamento, y a Máximo Ortega, precandidato a la Gobernación.



“Lo correcto es que se separen del cargo mientras se dan las investigaciones. No es justo con el movimiento que se vea afectado por esto. Ambos deben concentrarse en su defensa”, comentó para Blu Radio al enfatizar que la campaña en la Costa fue “hecha con las uñas”.



Además, durante un cruce de mensajes con Ortega en Twitter, le exigió que “por respeto a los atlanticenses y al presidente Gustavo Petro” deje su precandidatura.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO