Nicolás Petro, quien fue capturado el pasado sábado y aceptó esta semana cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito dio sus primeras declaraciones a la revista Semana acerca de los dineros que entraron a la campaña de su padre.



(Le puede interesar: ‘Si no me crio, fue porque abandonó a mi mamá’: Nicolás sobre presidente Gustavo Petro)

Según reveló el hijo del presidente Gustavo Petro, él recibió entre 500 y 600 millones de pesos de Gabriel Hilsaca y Samuel Santander Lopesierra-conocido como el Hombre Marlboro-. Sin embargo, de ese monto no hay todavía una cifra exacta de cuánto dinero realmente ingreso a la campaña.



En medio de sus primeras declaraciones a Semana, Nicolás Petro dijo que el monto de que ingresaba a la campaña dependía del momento y las necesidades.



"Si necesitábamos realizar unas actividades en los barrios, entonces había que tener mucha publicidad, camisetas, ir uniformados, necesitábamos a los muchachos. Eso tiene una logística, pasajes, almuerzo. Entonces ahí, se utilizaban más recursos. Si no, se utilizaban menos", aseguró Nicolás.



Y agregó que ese es un hecho que tiene que corroborar con la justicia, que debe hacer cálculos y buscar los recibos.



(También: Presidente Petro envía mensaje a su hijo Nicolás: 'Ojalá podamos perdonarnos')

A pesar de estas declaraciones, el hijo mayor del presidente aclaró que ni Gustavo Petro, ni su gerente de campaña, Ricardo Roa sabían del ingreso de estos dineros irregulares.



Cabe mencionar que en medio de esas declaraciones, Nicolás Petro reafirmó lo que ya había dicho el presidente; que no lo crió y que la razón por la que él no cumplió con ese deber de padre, fue porque abandonó a su madre.



"Si él no me crio no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado".



Además, el exdiputado del Atlántico aseguró que la relación con su padre no venía bien hace varios meses y que se ha sentido muy solo en medio de este escándalo.



REDACCIÓN EL TIEMPO