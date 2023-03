Luego de que Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, asegurara en entrevista con Semana que el dijo mayor de Gustavo Petro recibió dineros de exnarcotraficantes para la campaña que llevó al primero mandatario a la presidencia, figuras políticas reaccionaron.



María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, indicó que esa fue la razón por la que el presidente Petro salió este jueces con un comunicado. "Sabía que se vendría algo contra él. Insisto. Petro, su hermano, su hijo y el comisionado de paz, deben aclarar lo del Pacto de la Picota", indicó la senadora.

Trino de María Fernanda Cabal sobre escándalo del hijo de Petro. Foto: @MariaFdaCabal

Del mismo modo, Carlos Fernando Motoa, senador por Cambio Radical, seguró que: “Bochornoso lo que ocurre en el país, en este caso involucra a la familia presidencial, la nuera del Presidente ha denunciado ante un medio de comunicación que se ha recibido dinero de narcotraficantes, personas investigadas y condenadas para poder traer algunos beneficios dentro del llamado proceso de paz”.



Debido a esta situación, Motoa indicó que no solo se requieren hacer las investigaciones por parte de la Fiscalía, sino que además se adelante una Comisión de la Verdad al interior del Congreso "para esclarecer lamentables hechos”, dijo.

Cabe mencionar que en relación a esta polémica, el hijo del mandatario sacó un comunicado en el que indicó lo siguiente: "la señora Daysuris del Carmen Vásquez, mi ex pareja sentimental, realizó una entrevista con la periodista Vicky Dávila en la cual me vincula con el señor 'Santa López Sierra' y el 'Turco Hilsaca'". Nicolás Petro negó conocer a estas personas y con las cuales, dijo, "no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente. Al respecto, solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre".



KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA