Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, aseguró que su expareja recibió dineros de exnarcotraficantes para la campaña que llevó a su padre a la Casa de Nariño.



Frente a estas declaraciones, Nicolás Petro se pronunció en un comunicado: "Al respecto, solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre".

En el mismo documento, Nicolás Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación que acelere el proceso sobre los presuntos dineros recibidos para la campaña presidencial de 2022.



"Ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a 'paz total'. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable", puntualizó.



(En contexto: Exesposa de Nicolás Petro dice que él recibió dineros ilegales para la campaña).

En entrevista con la revista Semana, Vásquez aseguró que Nicolás Petro, hoy diputado a la asamblea de Atlántico, supuestamente recibió dineros de Santander Lopesierra, 'El hombre Malboro' y de 'El Turco Hilsaca', ambos antiguos procesados por la justicia colombiana.



"Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento",dijo la exesposa de Nicolás Petro.



(Además: ¿Por qué la desaprobación de Gustavo Petro saltó al 51 %?).

Sobre sus vínculos con 'Santa Lopesierra' y el 'Turco Hilsaca', asegura que "no conozco, con los cuales no he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente".



Y solicitó a la Fiscalía General de la Nación realizar una investigación para el esclarecimiento y protección del buen nombre. De la misma manera, señaló que estas vinculaciones "no se trata más que de ataques políticos y personales que buscan destruir no solo el trabajo político que se vengo adelantando en el departamento del Atlántico, sino destruirme como persona".

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS