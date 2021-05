Minga indígena respondió a Marta Lucía Ramírez sobre su financiación

Después del trino en donde la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, cuestionaba la forma en la que se financiaba la Minga indígena, dicha comunidad dio respuesta.

Ramírez expresó: “Me dicen que cuesta aproximadamente $1.000 millones diarios sostener minga que llegó a Cali. ¿Quiénes están detrás de su financiación? ¿Qué actividad tan rentable permite esa liberalidad en el gasto? Las autoridades deben imponer el orden y proteger a la mayoría ciudadana pacífica”.



A lo que el senador Feliciano Valencia respondió: “Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, por favor, al señalar y cuestionar a la minga con mentiras que solo generan más odio y desinformación nos pone aún en más riesgo”.



Valencia rechazó el pronunciamiento de Ramírez porque “siembra cizaña, siembra duda, cuestiona la Minga y pone en riesgo la misma”.



Aseguró que cada minguero trabaja, vende cosechas, ahorra, jornalea “para sostener movilizaciones como esta para exigir justicia. Usted no tiene ningún derecho a cuestionar a la minga en términos de financiamiento. Además, expresó lo que piensan de su labor como funcionaria pública: “Usted representa una figura decorativa, no le aporta nada a la Nación, y que tiene un sueldo bastante oneroso”.



“Señora vicepresidenta: no juzgue, no señale, no siembre cizaña, no siembre duda, no cuestione a un pueblo que se ha levantado a exigir derechos. Respete la Minga”, exigen los indígenas.

Vicepresidenta @mluciaramirez, por favor, al señalar y cuestionar a la Minga con mentiras que solo generan más odio y desinformación nos pone aún en más riesgo.

