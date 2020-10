'Si no protestamos, nos hubieran eliminado hace rato': líder de minga

En medio de la minga indígena que viaja por el país y planea llegar este viernes a Ibagué y el lunes a Bogotá, Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena (CRIC), habló con EL TIEMPO y señaló cuáles son las medidas de bioseguridad que están tomando, se refirió a los videos que muestran una fiesta por parte de indígenas y señaló que, si no tienen a dónde llegar en Bogotá, "les tendrán que dar posada en la Casa de Nariño".

Usted ha hablado de cuatro razones por las cuales están haciendo la minga en este momento, ¿cuáles son?



Eran cuatro pero se convirtieron en tres: paz y vida, que son un solo tema, el territorio y la democracia. Son esos puntos de debate y por eso esta minga se ha denominado política y no como lo quiere hacer ver el doctor Ceballos que dice que queremos crear un movimiento político. El movimiento político ya lo tenemos hace años, pero el tema es debatir sobre las políticas de la democracia de la vida de la paz y las políticas del territorio, puntos que son demasiado extensos y grandes, porque dentro de esos también está el tema de la reforma laboral pensional consulta previa, la criminalización de la protesta social y las masacres.

Cuántas personas no nos han matado a nosotros en protestas sociales FACEBOOK

TWITTER

(Puede leer: Minga indígena: nuevo choque entre Bogotá y el Gobierno)

Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena (CRIC). Foto: CRIC

¿A cuál movimiento político se refiere específicamente?



Es el MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social), que es el movimiento político, porque anteriormente era la ASI. El doctor Ceballos dice que seamos claros si queremos crear un movimiento político y ese no es el objetivo. Lo que están tratando es dilatar y distraer para no asumir y no dar la cara.



(Puede leer: 'Minga indígena debe decir si quiere crear un movimiento político')



El Gobierno señala que el espacio constitucional para hacer ese debate político es el Congreso...



el deber es del congreso pero los congresistas no han sido escuchados. Los congresistas están como para calentar sillas con lo que ha venido pasando porque en el congreso hay situaciones de censura porque hoy democracia no hay en este país. ¿En manos de quién está el Congreso? Del Presidente de la República, y el fiscal, ¿en manos de quién está? Del Presidente de la República. Son situaciones que preocupan y por eso es un tema netamente político y no de política electoral como lo quiere hacer ver el Gobierno.

Dentro de esos también está el tema de la reforma laboral pensional consulta previa, la criminalización de la protesta social FACEBOOK

TWITTER

Algunos sectores podrían interpretar que la exigencia de ustedes de hablar solo con el Presidente es un capricho, ¿qué les dice a ellos?



No es un capricho. Por ejemplo en el tema de la protesta social el Presidente es el que guía las políticas en este país, no son los ministros. los ministros ejecutan lo que el Presidente en su programa de gobierno dice. Por ejemplo, cuántas personas no nos han matado a nosotros en protestas sociales que se han hecho, los muchachos asesinados, la violación de niñas y niños por parte de la Fuerza Pública.



Además no es un capricho porque no es la primera vez que estemos haciendo este tema con presidentes. Por ejemplo a (Álvaro) Uribe le tocó ir a Piendamó a dar el debate, después de no escuchar la minga y lo mismo pasó con (Juan Manuel) Santos.



Es que nos han querido despojar de las tierras las multinacionales, tenemos problemas con las consultas previas y con las extracción en las minas, son situaciones en las que si nosotros no protestamos y no lo hacemos directo con el mandatario ya nos hubieran eliminado hace rato, entonces son muchas las razones para seguir en esta marcha.



Y si el Presidente no quiere atender la minga pues que no la atienda, hoy estamos dejando una semilla en el país.

Más de 5.000 indígenas, campesinos y afrodescendientes del Cauca, Caldas y Risaralda que estaban ubicados en la parte exterior del coliseo El Pueblo, madrugaron para alistar su viaje rumbo a Armenia. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

¿Por qué cree que el presidente Duque no se reúne con ustedes?



El Presidente tiene temor, miedo, o simplemente no tiene la capacidad para dar un debate con una conversa a un diálogo, y tiene miedo de responder.



(También puede leer: Indígena reportado como desaparecido en Minga apareció en Pereira)



¿Cómo es la conversación de ustedes con el Gobierno?



Desde el consejo regional se le ha informado a los ministros lo que podía pasar si no se daba el debate y el Presidente no iba. Nosotros sin necesidad de la minga le propusimos al gobierno que el Presidente fuera e hiciéramos el debate que está pendiente, y se le informó a la ministra del Interior y al Alto comisionado para la Paz que han estado en Popayán.



El Gobierno dice que les cumplieron con inversiones de más de 344 mil millones entre 2019 y 2020…



Nosotros no hemos pedido inversión en esta ocasión y eso lo vamos a conversar pero no en este escenario. Pero en el caso de ese dinero que están hablando para 2020 no ha habido ejecución porque el tema de la pandemia paralizó todo, aunque algunas carteras ha tratado de avanzar. Y una vez que termine esta minga citaremos a los ministros para ver cómo van a ejecutar esa plata.



El Gobierno ha insistido en que se deben cumplir las medidas de bioseguridad por el coronavirus, ¿qué medidas están tomando?



Nosotros hemos tomado todas las medidas a través de nuestras plantas medicinales. Nosotros hemos sobrevivido a muchas pestes cuando ni siquiera existía la tecnología, gracias a nuestras plantas. A cada comunero se le da las indicaciones de cargar la bebida de las plantas, tapabocas y el lavado de manos. Así que nosotros no estamos llevando el coronavirus, ese ya está en Bogotá.



¿Cómo se encuentra de salud? ¿Al fin tuvo coronavirus?



Eso fue en agosto que tuve ese impasse, pero yo supuse que era covid por los síntomas pero las pruebas salieron negativas. Mis conductores, los compañeros de guardia que siempre me acompañan ninguno se enfermó, todos han estado alentados. Entonces creo que el tema del coronavirus tampoco es tan agresivo para nosotros.

Una vez que termine esta minga citaremos a los ministros para ver cómo van a ejecutar esa plata FACEBOOK

TWITTER

Cuénteme qué pasó con el episodio donde se veían varios de ustedes bailando…



Eso fue Monterilla. Es que nosotros no hemos parado, en los territorios hemos hecho actividades con 5.000 y 10.000 personas. Nosotros sacamos la resolución 006 en el marco de la jurisdicción especial indígena. Lo que se vio fue una integración cultural que se estaba haciendo.



(No se quede sin leer: Nuevo choque de Gobierno con alcaldesa Claudia López por minga)



Ustedes reiteran que hay “constantes montajes, actos de señalamientos adelantados por funcionarios públicos, integrantes de la Fuerza Pública y miembros del Partido Centro Democrático sobre presuntas infiltraciones de grupos armados ilegales en la Minga Social y Comunitaria”, ¿por qué?



Es un montaje y un caballito de batalla de todas las mingas. Incluso llegaron unos ministros a decirnos que no hiciéramos la minga porque había infiltración de incidencia y el Eln, como generando temor, y son montajes y señalamientos que siempre se han hecho tratando de justificar las masacres.



¿Cómo les ha ido en el viaje hacia Bogotá? ¿Cómo fue la logística en Armenia?

​

Bien, le agradezco a la Alcaldía de Calarcá y a la Alcaldía de Cali y Gobernación del Valle del Cauca. Esto sido muy gratificante para la minga.



¿Qué les han dicho de la logística en Bogotá? ¿A dónde llegarán?



A través del secretario de Gobierno han estado muy atentos. Según entiendo nos han querido negar espacios como la Universidad Nacional, pero Bogotá es grande y ahí es fácil y si no simplemente nos haremos en la plaza de Bolívar y en el Palacio de Nariño tendrán que darnos posada porque la minga va de forma pacífica.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD

Instagram: @luisamercado1