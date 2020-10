Siga en vivo la movilización de la minga indígena este lunes en Bogotá

Este domingo la minga indígena llegó a Bogotá procedente del municipio de Caloto, en Cauca.



Tras recorrer alrededor de 600 kilómetros durante cinco días, guambianos, paeces, totoróes, nasas, yanaconas, coconucos e ingas, así como organizaciones sociales y campesinas y comunidades afro, arribaron a la capital en el marco de una protesta pacífica por la vida y la paz, el territorio y la democracia.



Desde el 6 de octubre diferentes sectores del suroccidente del país convocaron a una reunión al presidente Iván Duque programada para el 12 de octubre, para hacerle unas exigencias de carácter político.



No obstante, el mandatario no asistió al encuentro programado en Cali, pero envió una comitiva del alto Gobierno para dialogar. Tras ello, los indígenas decidieron emprender su recorrido para llegar a la capital. En el trayecto por las diferentes ciudades, se sumaron organizaciones sociales y campesinas, así como comunidades afro y llegaron a Bogotá alrededor de 8.000 personas.



Siga aquí el minuto a minuto de cómo avanza la jornada.



10:15 a. m. Gobierno reitera disposición de definir ruta de trabajo con la minga La ministra del Interior, Alicia Arango, reiteró la disposición del Gobierno para definir una ruta de trabajo con la minga . "El propósito del gobierno es cumplir lo que acuerda", señaló. "Este gobierno tiene como prioridad que los acuerdos que se firmen se cumplan. Por eso la necesidad de establecer claramente, cuáles son los puntos de la minga", agregó. FACEBOOK

whatsapp Este gobierno tiene como prioridad, que los acuerdos que se firmen se cumplan. Por eso la necesidad de establecer claramente, cuáles son los puntos de la minga. Ir focalizando las peticiones, para definir quienes son los encargados y la viabilidad de las propuestas. — Alicia Arango (@AliciaArango) October 19, 2020 10:00 a. m. Bailes en el comienzo de la mina indígena El recorrido de la minga indígena empezó de manera pacífica y organizada. Todos van caminando, la mayoría con tapabocas, y solo va un carro al comienzo de la marcha. En la manifestación hay bailes; las comunidades tocan canciones con diferentes instrumentos musicales que trajeron; llevan pancartas y gritan arengas.

La marcha avanza por Movistar Arena. FACEBOOK

whatsapp #Minga2020✊| El PCN, la ACONC y la Guardia Cimarrona también hace parte de la Minga del Suroccidente que inicia movilización en Bogotá. pic.twitter.com/z3NGTEqkVu — Colombia Informa (@Col_Informa) October 19, 2020 9:15 a. m. Minga indígena empieza recorrido desde la calle 63 con carrera 60 Alrededor de 5.000 personas, entre indígenas, afro y diversos sectores empezaron una manifestación en la calle 63 con carrera 60. En el recorrido habrá 300 gestores de convivencia. Ellos, en equipo con los líderes indígenas, alertarán en caso de que se registren infiltraciones y hechos de violencia. FACEBOOK

whatsapp Empezó la manifestación de la minga indígena en la capital del país. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO Empezó la manifestación de la minga indígena en la capital del país. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO Empezó la manifestación de la minga indígena en la capital del país. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO 8:40 a. m. Marcha de minga indígena se prepara para salir La minga indígena se prepara para iniciar su manifestación desde el Palacio de los Deportes, donde pernoctaron la noche del domingo, y se dirigirán hacia la plaza de Bolívar. FACEBOOK

