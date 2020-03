Migración Colombia le responde a sujeto que tosió en cara de empleada

El hecho causó enorme indignación entres los ciudadanos. Un hombre que se encontraba en el aeropuerto El Dorado y que se disponía a viajar hacia Valledupar en el vuelo 8576 agredió a una empleada de manera violenta.

Sin ninguna razón, el individuo se quitó el tapabocas y le tosió a una funcionaria del aeropuerto con intención de agredirla. Las personas le gritaron a esta persona que por favor se detuviera. Este finalmente cruzó los controles y viajó.



Lo que no se sabe es si este hombre está contagiado de covid-19 y si con su acción puso en riesgo la salud de las personas que se encontraban allí.



(Le puede interesar: Hombre le tose en la cara a empleada de aerolínea del aeropuerto)



Este acto obligó a desplegar los diferentes protocolos de contención para atender a las trabajadoras de la aerolínea que tuvieron contacto con el sujeto y a los pasajeros que se encontraban en la fila.



Frente a este caso, Migración Colombia rechazó la actitud del viajero con el personal aeroportuario en un vuelo nacional.



“Rechazamos este tipo de actitudes e invitamos a la ciudadanía a que nos unamos, expresemos nuestro rechazo y respetemos las instituciones y a las personas valientes que se dedican a proteger este país", aseguró Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.



Añadió que "si bien en este caso no fue contra un oficial de Migración Colombia, sí lo fue contra personal asociado con la actividad aeroportuaria. Esto no puede suceder".

.@MigracionCol rechaza la actitud del señor que le tosió a una empleada de una aerolínea en @BOG_ELDORADO @ELTIEMPO pic.twitter.com/sSNIiLEKIz — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) March 18, 2020

Otras personas incluso le piden a la Fiscalía que actúe y lo procesen. Las autoridades están en la identificación del sujeto.



La legislación colombiana plantea varia series de sanciones para quienes violen normas con delitos entorno a la salud.



La violación de medidas sanitarias y la propagación de epidemias en Colombia contemplan penas que superan los 4 años e implican imputaciones y medidas de aseguramiento, pero no en centro carcelario.

POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET