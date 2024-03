Medios y periodistas rechazan nuevos señalamientos del Presidente Petro

En su discurso por el inicio de las obras para la construcción del nuevo edificio de arte de la Universidad Nacional, el presidente Gustavo Petro señaló a medios de comunicación privados de "embrutecer y adormilar a la sociedad".

Según el mandatario, "el momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio y que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol".

"No quiero discutir sobre gustos musicales, pero cada vez que uno abre la emisora no encuentra sino un embrutecedor que va adormilando a la sociedad colombiana y le va haciendo sentir que la muerte es normal, que el genocidio es normal, que la violación de derechos sobre los más humildes es normal", comentó el mandatario.

Al respecto, periodistas como Julio Sánchez Cristo levantaron su voz de rechazo en contra de las declaraciones del presidente Petro.

"El presidente tiene todo el derecho a criticar, a estar en desacuerdo con opinadores públicos, pero no podemos aceptar su afirmación sobre dos cadenas que llevan más de 150 años sumados al aire, informando, entreteniendo y cubriendo los más remotos lugares de nuestra geografía. Caracol y RCN no embrutecen. Otra cosa es que no le gusten. Y eso se entiende", comentó en su cuenta de X el director de la W Radio.

Por su parte, la periodista Carolina Gómez, de Red + Noticias, aseguró que "las acusaciones de Petro contra RCN y Caracol son absolutamente peligrosas. Es allanar el camino a la censura. Nada le sirve a un presidente que va de error en error y el culpable no es él, sino quienes comunican sus embarradas".

En su cuenta de X, el periodista Lucas Pombo afirmó que el "ataque" del presidente Gustavo Petro a la prensa no es un tema menor. "Es un camino peligroso que sabemos dónde empieza pero no dónde termina", comentó el reportero.

Así mismo, Johana Fuentes, editora de W Radio, aseveró que no es la primera vez que el presidente Petro ataca la prensa. "Él puede estar en desacuerdo con la manera de informar de los medios, pero él no es un activista, es el mandatario de los colombianos y sus palabras tienen peso y nos ponen en riesgo", aseguró Fuentes.

Gabriel de las Casas, director del programa La Luciérnaga, de Caracol Radio, también rechazó los señalamientos: "En campaña los medios no embrutecen ni se estigmatiza a los periodistas. Gustavo Petro es irresponsable, hoy atenta no contra los medios sino contra la democracia".

