Poeta Maruja Vieira denuncia que a sus 99 años le quieren quitar su pensión

La poeta colombiana Maruja Vieira - ganadora del Premio Vida y Obra del Ministerio de la Cultura en 2013 - va a cumplir 99 años el próximo 25 de diciembre; no obstante, los recibió con una triste noticia: la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) tomará acciones legales contra ella para revocar su pensión de Cajanal por $1.800.000.



Su hija, Ana Mercedes Vivas, le contó a EL TIEMPO que la UGPP se contactó el pasado mes de agosto solicitándole a Maruja renunciar a su pensión debido a que tiene otra con Colpensiones, por la cual recibe un salario mínimo. Una es por jubilación y la otra es por vejez.



(Nota relacionada: La inagotable Maruja Vieira sigue escribiendo poemas a sus 96 años).

"La UGPP dice que ella no puede recibir dos pensiones del tesoro público", cuenta Ana, preocupada por su madre - considerada para ella y muchos otros "patrimonio nacional" - pues se quedaría sin su principal sustento económico. Además, cuenta que "mi mamá está muy lúcida y esa lucidez le produce una enorme tristeza”.



"Estamos hablando de $2.500.000 efectivos que tenemos para el sostenimiento de Maruja. Pretenden que ella viva con el sueldo mínimo porque ni siquiera tiene el derecho a elegir quedarse con la más alta y conveniente", cuenta.



De acuerdo con la carta que les envío la UGPP, la pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales ISS Asegurador - por valor de un salario mínimo - y la de Cajanal - por $1.800.000. -, "son incompatibles y por lo tanto la interesada se encuentra percibiendo dos asignaciones provenientes del tesoro nacional contraviniendo con la Ley".



(Le puede interesar: ¿Cerca de pensionarse? Consejos clave para que su trámite salga rápido).

Facebook Twitter Linkedin

Maruja Vieira White (Manizales, Caldas, 25 de diciembre de 1922) fue miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Real Academia Española. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Según mencionan, "el artículo 128 de la Constitución Política señala la prohibición de percibir doble asignación proveniente del tesoro público"; además, señalan el artículo 13 de la Ley 100, el cual "indica el tratamiento que se le debe dar a todos los aportes en pensiones que se efectúen a favor de una persona durante su vida laboral, incluso si hubiese estado afiliado a cualquier de los dos regímenes pensionales".



La defensa de la reconocida poeta, encabezada por la abogada Olga Patricia Franco, envió un recurso de reposición en el que argumentan por qué la UGPP se encuentra equivocada.

La UGPP tomará acciones legales contra Maruja Vieira, a sus 99 años para revocar la pensión de Cajanal de $1.800.000. Dicen que no puede tener dos pensiones. Ella tiene una de Colpensiones de sueldo mínimo. En serio? Vamos a sostener a Maruja con 850.000? #justiciaparaMaruja — Ana Mercedes Vivas (@amvivas) October 19, 2021

"Ha argumentado con todo conocimiento que ella obtuvo su pensión de Cajanal en 1992, por lo tanto no pueden mencionar la Ley 100 que están pretendiendo argumentar porque esa ley empezó a regir en abril de 1994", asegura Ana.



Entre sus argumentos, también señalan que los aportes a Colpensiones "no son dineros del tesoro nacional puesto que son parte del ahorro de los trabajadores" y que “ella tiene derechos adquiridos del articulo 53 de la Constitución, y los derechos pensionales son derechos fundamentales”.



(Le recomendamos leer: Aportes a pensiones aún no se recuperan del todo tras caída por pandemia).

Facebook Twitter Linkedin

Los poetas colombianos León de Greiff, Maruja Vieira y Eduardo Carranza. Foto: Archivo particular

De acuerdo a lo que su abogada le dijo a este medio, la pensión de jubilación se la dieron debido a que trabajó con dos entidades del Gobierno y tiene 20 años de servicios discontinuos. Por otro lado, tiene otra pensión de vejez, la cual obtuvo con los aportes pensionales que realizó mientras trabajaba en empleadores de origen privado.



A pesar de esto, la UGPP insiste en que, aunque es viable recibir una pensión de jubilación por servicios prestados en el sector público y a la vez recibir una pensión de vejez por parte del ISS, "no sucede lo mismo cuando la pensión que reconoce el ISS incluye tiempos laborados en el sector público porque en ese caso se involucran dineros que provienen del "tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado"".



(Además: 'Sí se pueden acumular cotizaciones en fondos y el ISS para pensión': Corte).

¿De verdad el Estado se va a ir a juicio por una cosa de ese tamaño? Los ancianos tienen privilegio en la constitución nacional. Esta señora va a cumplir 99 años FACEBOOK

TWITTER

Lo cierto es que en lo que insiste Ana Mercedes Vivas es que la parece insensato que una mujer de 99 años, quien además le ha dado tanto al país, tenga que someterse a una demanda por parte de la UGPP para que haya conciliación a estas alturas de su vida.



"¿De verdad el Estado se va a ir a juicio por una cosa de ese tamaño? Los ancianos tienen privilegio en la constitución nacional. Esta señora va a cumplir 99 años. Esto parece para no creer. Ni si quiera ponen que ella pueda elegir quedarse con la más alta, ¿También vamos contra los viejos de esta manera?”, indica.



También añade que, aunque no duda en que la UGPP este haciendo su trabajo para resolver cualquier tipo de situación, quiere hacer un "llamado a la sensatez" ante la posible toma de acciones legales en contra de Maruja.



"¿Con qué quieren que se queda la señora a los 99 años? ¿Con un sueldo mínimo?. ¿Esa es la manera cómo creemos que el Estado tiene que perseguir las anomalías del pobre ciudadano de a pie? ¿A los 99 años la tengo que someter a esto?”, concluye.



(Siga leyendo: Polémica por traslados exprés que subsidian pensiones más altas).



POLÍTICA