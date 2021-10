Marta Lucía Ramírez hace llamado a tener corresponsabilidad en migración

La canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, se refirió a la situación que viven los migrantes haitianos en Necoclí. Aseguró que la Nación liderará un encuentro, el próximo 20 de octubre, en el que se espera que participen cancilleres de los países de americanos por los cuales pasa el flujo de migrantes.



(Puede leer: Vicepresidenta se pronuncia sobre video de J Balvin y violencia de género)



Para esta reunión se tiene previsto que también participe el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ya que ha dicho que su país es receptor de gran parte de esta población.



(Le recomendamos: Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., visitará Colombia)

“Ningún país puede convertirse en un país sándwich. Lo que nos pasa en Necoclí es producto que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos.

Facebook Twitter Linkedin

Marta Lucía Ramírez y Antony Blinken Foto: Prensa Cancillería

Panamá dice 'yo no puedo recibir más porque Costa Rica no me los deja pasar', y así sucesivamente. Pero mientras tanto son miles de personas sufriendo y con el riesgo enorme de perder la vida como lo estamos viendo hoy tan dolorosamente”, expresó la canciller colombiana.



(Lea también: El encuentro entre Marta Lucía Ramírez y Antony Blinken).



Por esta razón, Ramírez hizo un llamado a los países a asumir corresponsabilidad. "Cada nación tiene que tener la responsabilidad de contener su población para evitar que se conviertan también en migrantes que están recorriendo todo el hemisferio buscando llegar a Estados Unidos”, dijo la canciller.

Lea también

- '‘Perra’ de J Balvin es sexista, machista y misógina': vicepresidenta



- Para ChocQuibTown todos tienen ‘Hot dogs’ y estrellas Michelin en la música



- 'Mi longaniza es más larga que la tuya': Hassam ironiza 'pelea' de J Balvin