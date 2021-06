Marta Lucía Ramírez habla de 'enfermedad del populismo'

La canciller colombiana y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, se reunió este lunes con Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, para conversar sobre el estallido social que atraviesa el país.

“Estamos expresando todo lo que Colombia ha vivido durante estas seis semanas, muy difíciles, muy dolorosas y de tanta destrucción por parte de un grupo minoritario de personas violentas, que se han infiltrado en unas protestas sociales, en donde la juventud –válidamente- ha querido expresar cambios que quieren que se hagan en Colombia. La Fiscalía, Procuraduría y Defensoría están investigando toda esta ola de violencia, porque en Colombia no puede haber un sólo caso de violación a los Derechos Humanos que quede en la impunidad”, manifestó la vicepresidenta.



Ramírez también viajó a España en donde participó en un foro de Europa Press. Allí explicó por qué decidió no iniciar su candidatura presidencial para el 2022.



La canciller aseguró: “Hacemos la tarea lo mejor posible para que Colombia el año entrante escoja a alguien que garantice más democracia y que no vayamos a tener jamás el riesgo que vemos en algunos países de América Latina, porque es que esa enfermedad del populismo se contagia".



Ramírez también confirmó que recibió una llamada del Rey Felipe VI y, además, se reunirá con la ministra de exteriores española, Arancha González Laya.



“Agradezco llamada de su majestad Rey Felipe VI @CasaReal. Reconocemos su enorme compromiso con nuestro país y su liderazgo por la consolidación y fortalecimiento de las instituciones democráticas. Estamos haciendo pedagogía en España de las oportunidades de Colombia”, expresó a través de su cuenta de Twitter.



