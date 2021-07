Marta Lucia Ramírez en defensa de Duque y la foto con Antonio Intriago

En las últimas horas comenzó a circular una foto del presidente Iván Duque con Antonio Intriago, uno de los implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise.

La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, salió en defensa del presidente Duque ante los señalamientos de los que ha sido objeto el mandatario.



"En todos los países, lamentablemente, cuando hay campañas políticas se acerca mucha gente a tomarse fotos con los candidatos (...) Eso no puede generar ningún tipo de relación personal, ni nada por el estilo, entre quien aparece en una foto y que obviamente se acerca con ese propósito a un candidato político. El comunicado de la Presidencia de Colombia es suficientemente claro", expresó la canciller en una conferencia de prensa ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Además, agregó que Colombia está colaborando con Haití para esclarecer lo sucedido. Dijo que la imagen habría sido tomada en el 2018 durante un acto de campaña presidencial en Miami.



"Iván Duque Márquez no sostuvo ninguna reunión ni tiene vínculo alguno con el señor Antonio Intriago. El Gobierno de Colombia está trabajando con el Gobierno de Haití, para ayudar a identificar a todos los responsables en este crimen. Para nosotros es muy importante tener claridad sobre lo que pasó, porque hay miembros de la fuerza pública colombiana. Por supuesto, nosotros estamos ayudando con las autoridades internacionales, brindando toda la información que permita esclarecer este horrible crimen", destacó la mandataria.



