María Juliana Ruiz, ex primer dama de Colombia, tiene un nuevo rol luego de abandonar la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto, cuando terminó el periodo de su esposo, el expresidente Iván Duque.



Ruiz, quien es abogada, ahora liderará la red de primeras damas que hacen parte de One Young World, una de las más prestigiosas organizaciones sin ánimo de lucro del mundo.



Fue fundada en 2010 y es reconocida por las cumbres que realiza, en las cuales se reúnen cada año líderes entre los 18 y los 30 años de edad, procedentes de 194 países, que han desarrollado proyectos de alto impacto en los Estados que representan.



Dentro de sus consejeros más famosos se encuentran figuras como Meghan Markle, Emma Watson, Justin Trudeau, Bill Clinton y ​ J.K. Rowling, entre otros.



Maria Juliana Ruiz. Foto: Milton Díaz. El Tiempo

De acuerdo con la organización, "las primeras damas y caballeros tienen un tremendo poder para inspirar a los jóvenes y convertirse en modelos a seguir para la próxima generación. Fundada por la primera dama de Colombia, la Red Global de Primeros Cónyuges es una serie de asociaciones público-privadas para brindar oportunidades a los líderes jóvenes para representar a sus países en One Young World Summits", se lee en su portal web.



Sobre Ruiz, manifiestan que "está comprometida con promover el desarrollo integral de los jóvenes colombianos, desde la primera infancia hasta la adultez temprana".



La abogada participó en la cumbre de este año, que inició el pasado 5 de septiembre y termina este jueves. Allí recibió un reconocimiento por la labor enfocada en la juventud que adelantó en Colombia. En una de sus intervenciones, mencionó que ella no quería ser la "típica primera dama. El rol no tiene un libro de reglas. No quería ser la mujer que sonríe y saluda al lado de un hombre".



(Puede seguir leyendo: El coreógrafo Nerú firmó un contrato con la Presidencia: ¿qué hará?)La ex primera dama, entonces, arranca esta faceta como activista por la promoción de las oportunidades para los jóvenes.