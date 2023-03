Como una “muerte virtual” han denominado el fallido intento de Roy Barreras, y otros congresistas, por presentar una reforma política que desde hace meses ha causado malestar en varios sectores del país.



(Le recomendamos leer: Roy da estocada final a la reforma política: pide al Gobierno que la retire).



La decisión fue conocida esta mañana, luego de que la bancada del pacto histórico le pidiera al presidente Gustavo Petro archivar la reforma política y radicar un nuevo documento que sea elaborado con más planeación.

“En mi intervención manifesté que no estaba de acuerdo que se hundiera la reforma de esa manera, por la puerta de atrás." FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, el presidente respondió al partido político que lidera y dijo que “en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”.



Congresistas como María José Pizarro, quien ha sido una fuerte opositora a este proyecto, también reaccionaron a la determinación que tomó el gobierno nacional.



(Le podría interesar: Se hunde la reforma política: Petro y el Pacto Histórico se apartan del proyecto).



En diálogo con Blu Radio, la senadora dijo que la reforma merecía ser tumbada con argumentos y un debate serio, del cual fueran testigos todos los colombianos.



“En mi intervención manifesté que no estaba de acuerdo que se hundiera la reforma de esa manera, por la puerta de atrás. La reforma política no se hunde con triquiñuelas; se debió dar el debate de cara a la ciudadanía”, comentó Pizarro en ese medio.

Mi postura no estoy de acuerdo con la ponencia de @RoyBarreras SOLO apoyo una Reforma Política progresista:



• listas cerradas y paritarias garantizando la participación de las mujeres

• financiación 100% estatal de las campañas

• Solo jueces pueden limitar derechos políticos pic.twitter.com/o6QDtb0e4a — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 23, 2023

Así mismo, dijo que había entregado en el senado todos sus argumentos y razones por las que no estaba de acuerdo con la reforma. Pizarro argumenta que con algunos artículos de esta propuesta se eliminaba la posibilidad de que existiera paridad y alternancia en el congreso.



(Además: Primera gran derrota del Gobierno y Roy: ¿por qué se hunde la reforma política?).



“En primer lugar el parágrafo transitorio establecía que se elimina la obligatoriedad de la paridad y la alternancia en la lista cerrada, la cual no tiene sentido porque elimina la participación de las mujeres. En segundo lugar, porque permite que los senadores que hoy están electos se presenten nuevamente en el siguiente periodo, lo cual es un error democrático”, aseguró la senadora.



Dentro de las críticas a la reforma política también estaba la conformación obligatoria de listas cerradas y la posibilidad de que los congresistas pudieran volverse ministros sin tener que renunciar a su curul.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

Reforma pensional: la edad de jubilación para personas trans y no binarias

Katherine Miranda habla sobre la polémica reforma política

Primera cita Petro-Santos tras contrapunteo por acuerdo de paz