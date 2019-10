El nuevo agarrón de María Fernanda Cabal en Twitter

Este martes la senadora uribista María Fernanda Cabal volvió a quedar en el ojo del huracán en la redes sociales por cuenta de la foto de perfil que subió a su Twitter y que carece de ortografía.



La senadora publicó una foto con la leyenda "Uribe Colombia. esta contigo (sic)". Las criticas por los errores en la redacción del breve texto no se hicieron esperar.



El mensaje en la foto, tiene error de sintaxis y le falta una tilde. La forma correcta de escribir la leyenda es: "Uribe, Colombia está contigo".

Por esa imagen con texto que trinó, Cabal se mantuvo por unos minutos en las tendencias matutinas de Twitter , incrementando las respuestas.

La congresista no se amilanó y también respondió a través de su cuenta lo siguiente:

"Me enviaron la imagen y me pareció muy linda, independientemente del error en el punto y la falta de tilde. También la puse en en mi perfil. ¿Satisfechos los vagos depredadores?".

