María Fernanda Cabal es una de las figuras políticas más reconocidas de país y que genera más polémicas. De igual forma, con el actual gobierno del presidente Petro, Cabal es una de las caras más protagónicas de la oposición.



Durante el programa de entrevistas de 'Desnúdate con Eva Rey', la congresista del Centro Democrático dejó en claro que entre sus deseos políticos estaba el de convertirse en la Presidente de la República.



A la pregunta de si quería ser presidenta, Cabal respondió en firme "por supuesto" y luego afirmó que "va para allá, firme" con respecto a su candidatura para el 2026.



No es la primera vez que la congresista habla de su deseo de llegar a la Casa de Nariño, de hecho, en las últimas votaciones para escoger al líder de Estado que reemplazaría a Iván Duque, Cabal estaba entre los nombre de posibles candidatos, sin embargo, por procesos internos del Centro Democrático, el candidato inicial de este partido terminó siendo óscar Iván Zuluaga, quien se retiró para que la agrupación política diera su apoyo a Federico Gutiérrez.



Sin embargo, cuando a Rey le preguntó a Cabal con respecto a cuál sería la agrupación con la que se presentaría como candidata respondió que se mantendría fiel al partido del expresidente Álvaro Uribe, "yo no puedo ser desleal con la persona que me dio la oportunidad de llegar a donde llegué. Yo no desconozco la gente que en la vida a mí me ha dado la mano. Para mí Uribe es el mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia".



Asimismo, la congresista afirmó que la debilidad del Centro Democrático se debe, para ella, a la mala gestión del expresidente Duque, por eso considera que la única manera en que el partido puede recuperarse en las próximas elecciones regionales es haciendo alianzas políticas, "yo quiero que el partido crezca, pero el partido tiene que entender que en estas regionales va a tener que ir aliando con otros partidos por el desgaste al que lo sometió el gobierno de Duque y la pérdida de credibilidad".

