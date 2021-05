María Fernanda Cabal habla sobre legitimidad de miembros del Paro

La senadora por el Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, cuestionó durante la Sesión Plenaria Mixta, del pasado lunes 24 de mayo de 2021, la legitimidad de algunas de las personas que apoyan el Paro Nacional.

“¿Quién eligió al Comité del Paro?, ¿qué legitimidad tienen los sindicalistas que hasta su propia elección es cuestionada? Ellos deben ser judicializados por los niños muertos”, expresó la senadora.



Adicionalmente, afirmó que se ha estigmatizado a la Policía Nacional y agregó: “respeten al trabajador que no puede llegar porque le incendian el medio de transporte, respeten al empresarios. Yo no voy a hacer un pacto con nadie que no respete los mínimos éticos de una sociedad de valores”.



