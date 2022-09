Desde hace unas semanas, ciudadanos y sectores de la oposición han convocado a una movilización para el próximo lunes 26 de septiembre, misma fecha en la cual se dará la reapertura de la frontera con Venezuela.



En redes sociales se están moviendo con la etiqueta #GritoContraLaReforma, pues dicen el objetivo principal de la movilización es manifestarse en contra no solo de la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo, sino también contra la reforma política.



Así lo explica Pierre Onzaga, uno de los voceros de esta marcha, quien cuenta que espera que el próximo lunes salgan miles de personas a las calles de las principales ciudades del país.



Onzaga fue uno de los líderes de la marcha contra las Farc en el 2008. Dice que varias de las experiencias que le dejó esa concentración las aplicará para este movimiento que lidera. EL TIEMPO habló con él para conocer cómo se están organizando, cuáles son las razones para salir a las calles y qué esperan lograr con la movilización.



Gustavo Petro, en discurso en Asamblea de la ONU. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE

¿Por qué van a salir marchar este 26 de septiembre?

Varios ciudadanos nos sentamos a analizar todas las propuestas de Gustavo Petro de reformas: la reforma tributaria, la del Código Electoral, más otras reformas que ha venido haciendo y planteando en el Congreso como la paz total y la reforma pensional.



Encontramos que hay una intención más de desinstitucionalizar el país, de cortar de alguna manera la libertad, que realmente de apostarle al desarrollo de Colombia. No hay una intención de generar empleo, no hay un plan de desarrollo detrás de la reforma tributaria.



La reforma del Código Electoral prende las alarmas porque hay una intención de crear un mega organismo electoral que tendría la potestad de cancelar cualquier partido según los criterios que el mismo gobierno o este organismo creen, entonces, eso podría mostrarnos que estamos ante una especie de totalitarismo.



Ahora escuchando al presidente Petro en directo en Estados Unidos dio declaraciones de la mayor gravedad como que "criticar es la guerra". Para nosotros, eso demuestra que no hay garantías en este momento y le solicitamos a la comunidad internacional que sea garante de esta movilización.

¿Es intencional salir este día para manifestarse también contra la normalización de relaciones con Venezuela?

Realmente lo que pasó fue que nosotros planteamos la fecha hace un mes y luego salió Petro con la noticia de que el día 26 iba a hacer la apertura de la frontera. Nos parece curioso que sea una reacción de tratar de quitarle atención a una movilización que no solo se dará en Colombia, sino en otras ciudades fuera de Colombia. Le va a quedar difícil a Gustavo Petro que los ojos no estén puestos en las calles, porque es la voluntad popular, la que él tanto dice escuchar y a la cual le dice que "criticar es guerra".

Una de las primeras personas que salió a convocar a la marcha el 26 de septiembre fue el senador Miguel Uribe, ¿de ahí nace esta iniciativa?

Esto nace de los colombianos, de ciudadanos de a pie sin un partido político. Es una iniciativa 100 por ciento ciudadana. Nosotros nos reunimos en diferentes regiones y comenzamos a hacer una lectura juiciosa de las reformas. En virtud de eso hicimos un viaje por todas la regiones del país para entender lo que las personas estaban pensando y analizando de esas mismas reformas y ahí se crearon comités regionales.



Esta es la marcha del taxista, del publicista y del congresista. Aquí puede salir tanto una persona de un partido como el Centro Democrático, como el Polo, o puede salir una persona del Mira, o un taxista o transportador.

No está detrás de esto ningún congresista, ningún presidente ni expresidente. Somos ciudadanos que decidimos pronunciarnos porque nos hemos quedado solos, porque en el Congreso todos los partidos fueron a plegarse al Pacto Histórico, con excepción del Centro Democrático.

¿Quiénes se han sumado?

Taxistas, transportadores, gremios, carboneros, arroceros, pequeños empresarios que nos vamos a ver muy afectados, tenderos. La Iglesia cristiana también.

¿Entonces la marcha es contra de las reformas tributaria y política o por algo más?

La reforma que planea el Pacto Histórico de la paz total deja serias dudas sobre lo que va a pasar con la fragmentación del Estado colombiano que seguramente generará una zona de despeje, unas zonas de negociación que pueden llegar a ser alrededor de 70.



La desinstitucionalización de la fuerza pública también. Tenemos 72 generales que se están yendo ya por los coroneles que han salido. Estamos viendo que detrás de estas reformas hay una intención de desintitucionalizar el país, más allá de generar reformas que realmente le apuesten al desarrollo. Lo que están buscando es fragmentar la sociedad.



Hablemos de esos viajes que usted dice que han hecho por todas las regiones. ¿Quiénes fueron y a dónde?

Viajamos a las principales capitales de departamentos. Los viajes los hicimos dos personas: William Vergara, gerente administrativo y financiero de la movilización, y yo como vocero.



Lo que empezamos a hacer fue reunirnos con grupos sociales, empresarios, representantes de iglesias que se han sumado. De hecho, las iglesias cristianas están muy sumadas a esto porque hay una afectación alrededor de la fe en Colombia.

El ministro de Hacienda (firmando), José Antonio Ocampo, durante la radicación del proyecto de reforma tributaria que va por un recaudo inicial de 25 billones de pesos. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Movilizarse es un derecho constitucional tengan o no tengan un espacio. Lo pueden hacer, pueden salir a su casa, pueden salir a las calles, pueden hacerlo directamente. Lo que tienen que hacer es informar, esa es la obligación.



Nosotros hemos ayudado a que los comités en cada una de las ciudades a que se organicen. Hay unos que se están organizando en último minuto, pero lo emocionante de esto es que que a diario las personas levantan la mano para poder crear sus propios comités y y salir a las calles.



Será una manifestación netamente pacífica. Reprobamos cualquier acto de violencia que pueda surgir. Para nosotros lo más importante es generar mandato popular en Colombia frente a esta reformas, pero de manera pacífica, que quede completamente claro que nuestra intención siempre ha sido y será pacífica.

¿De cuánta gente estamos hablando?

Empezamos decenas, pasamos a ser cientos. Hay un equipo de miles de personas y ojalá que seamos millones. Eso solamente lo sabrá Dios y cada uno de los colombianos que entiendan su propia responsabilidad de salir a las calles para trazar lo que va a pasar en Colombia en los próximo 30 o 40 años.

¿Tienen rutas, horarios o cómo se están organizando?

Cada ciudad saldrá exactamente a las 10 de la mañana en el territorio nacional y también en Estados Unidos y España. Tenemos equipos en Cali, Medellín, Montería, Buga, Bucaramanga, Santa Marta, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Villavicencia, Manizales. Ibagué, Duitama, Pereira.



En el exterior está en Miami, Nueva York, Oklahoma, Houston, Ciudad de México, Orlando, Suiza, Panamá y pronto en Sevilla, España.



Aquí tenemos una vocación de participación ciudadana muy importante y es un momento para unirnos, lastimosamente han tratado de vender una lucha de clases en el mismo gobierno. Los colombianos podemos trabajar juntos y por eso vamos a salir a las calles.

¿Qué esperan lograr con la marcha?

No habrá una intención de negociación. Nosotros definimos que el objetivo es trazar una línea roja que le exprese al gobierno que necesitamos y exigimos que se retiren las reformas. No vemos que, después del estudio que realizamos, haya una intención sana con el país. Un ejemplo es esa reforma que planea cancelar cualquier partido. Eso es un ataque a la democracia. Los colombianos no podemos negociar cosas como esas.

Este fenómeno es similar a cuando Carrasquilla, exministro de Hacienda del gobierno de Duque, presentó la reforma tributaria. En ese momento esa reforma se cayó, ¿ustedes creen que van a lograr el mismo efecto?

Hemos dicho que esto es una marcha. Si es necesario quedarnos en las calles, lo haremos, estamos estructurando la manera para poderlo hacer. Nunca lo hemos hecho.



La gente está de acuerdo en que hay que retirar ese reforma y vamos a hacerlo en absoluta paz. Reprobamos cualquier manifestación de violencia y vamos a tener manera de probar, tomar imágenes y videos de las personas que quieran llegar a infiltrarse.



El proceso posterior a la marcha se dará en virtud de lo que suceda ese mismo día. Lo claro es que no habrá una negociación, esto no es un estallido social, es una movilización con un argumento de una línea roja que no se puede cruzar.



¿Qué opina de quienes reparan que es muy pronto para salir a marchar?



Cuando nosotros comenzamos este recorrido y empezamos a tener, gracias a Dios, reconocimiento, el gobierno hizo su primer movimiento: su primera reacción fue mandar al ministro de Interior, Alfonso Prada, a enviarnos un mensaje. Lo que dijo fue que si el Congreso no aprueba la reforma, él iba a llamar a la movilización popular. Eso fue una primera señal de autoritarismo para obligar al Congreso. Lo que hicieron fue una amenaza a la democracia. Por eso dijimos que no podemos flaquear. Esperar es alimentar al oso que se lo va a comer a uno.



¿Se van a organizar después del 26 de septiembre en grupos más formales?



Lo que estamos haciendo es organizar tres grandes grupos de poder en Colombia mediante esta movilización. Uno es el empresarial y gremial, otro es de las iglesias en Colombia y otro es de las personas que estuvieron en las fuerzas armadas. Por un tiempo largo será un movimiento que busque realmente ser crítico.

¿En qué se va a diferenciar esta movilización con las otras del pasado sobre las cuales algunos sectores tenían reparos?

Es una movilización diferente en la medida en que es completamente pacífica. Las movilizaciones del año pasado fueron absolutamente violentas. Cerraron vías de acceso principal para alimentos, incluso hubo muertos en ambulancias y tristemente el Pacto Histórico no reprochó eso.



La diferencia básica es que si bien estamos buscando que se retiren las reformas, buscamos hacerlo sin buscar vías de hecho. No es necesario atacar a la población ni menos a los policías, lo único que es necesario es salir a las calles masivamente. Quedarse si es necesario, pero en paz y en completo orden y claramente capturar fotos e imágenes a los que quieran desestabilizar.



Ciudadanos sin un partido detrás estamos tomando la vocería de alguna manera en oposición a lo que está pasando con el Gobierno. Entonces no es un partido, no son los partidos de oposición, no nos interesa eso. Para nosotros sería genial que saliera Robledo y Maria Fernanda Cabal y va a pasar así, tiene que pasar así porque hay que superar la división. Por eso es la marcha del taxista, el publicista y el congresista.

¿Por dónde van a marchar entonces ustedes? ¿Van a bloquear vías?

Cada ciudad tiene dinámicas diferentes. Se plantearon unos carriles para poder manifestarse en orden, se pasaron los oficios a las alcaldías para expresar por dónde se va a hacer la movilización y las concentraciones. En algunos casos van por andenes, en otros por uno o dos carriles, pero todo bajo el mismo esquema de orden.