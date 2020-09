Le recuerdan a Claudia López cuando decía que sería la jefe de Policía

Durante dos días en el país se ha vivido una ola de manifestaciones desatadas a raíz del abuso policial que llevó a la muerte a Javier Ordóñez, en la madrugada del miércoles en Bogotá.



Este jueves la alcaldesa de Bogotá Claudia López señaló que ha habido "un uso indiscriminado y desproporcional del uso de la fuerza". Incluso mencionó que fue una "masacre" contra jóvenes.



"Es un uso indiscriminado y desproporcional del uso de la fuerza. 66 heridos por arma de fuego, eso ni en un combate, he estado comparando eventos y combates de inicios de los 2000 en plena intensidad de conflicto armado en Colombia, tener 66 civiles heridos por arma de fuego el mismo día, eso ni en un combate", enfatizó López.



"Asesinaron a Javier Ordóñez y dispararon indiscriminadamente a ciudadanos: #Septiembre9 68 heridos, 7 muertos; #Septiembre10 8 heridos por armas de fuego.

Desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía. ¿Entonces a quién obedecen? Urge justicia, acción y reforma!", trinó este viernes.



Asimismo, la mandataria local aseguró que "nadie dio orden de usar armas de fuego". Así lo escribió en sus redes sociales este jueves: "Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada. Pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió. Estamos reconstruyendo hechos con víctimas y familiares".

Anoche estuve en la MEBOG desde las 8:45pm hasta la 1:30am coordinando PMU Distrital.

Nadie dio orden de usar armas de fuego, mucho menos de manera indiscriminada. Pero tenemos evidencias de varios lugares donde así ocurrió. Estamos reconstruyendo hechos con víctimas y familiares — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 10, 2020

Frente a ello, este viernes circuló en redes sociales un video de una entrevista que dio cuando Claudia López estaba en campaña para la Alcaldía y prometía ser la jefe de la Policía de Bogotá.



"Lo primero que yo ofrezco es liderazgo personal. Bogotá lleva 12 años sin jefe de Policía. Samuel Moreno no quería ser jefe de Policía, era el jefe de los bandidos; Gustavo Petro tenía otras prioridades distintas y Enrique Peñalosa también”.



"La jefatura de Policía no se puede delegar, Bogotá y Colombia reconocen que así como no me ha temblado la mano para meter a 42 corruptos a la cárcel, con mis investigaciones seré la jefe de Policía que haga temblar a los delincuentes", agregó la actual alcaldesa en 2019.

#YoEstoyConClaudiaLopez #ColombiaDespierta



🔴 ESCENA 1

Nayibe en campaña



"seré la jefe de policía q haga temblar a los delincuentes"



🔴 ESCENA 2

Nayibe alcaldesa (tras vandalismo)



"presidente usted es el jefe de la Policía, ordénele a la Policía"



🔴 TITULO #ClaudiaPilatos pic.twitter.com/oJZfyugplV — JEAM 🇨🇴 (@JEAM_79) September 12, 2020

Por su parte, León Valencia, director del Centro de Pensamiento sobre el Conflicto Armado, Paz y Postconflicto, señaló que ella solo puede "recomendarle a la policía".



"La alcaldesa de Bogotá acaba de decir una verdad que nadie dice, ella sólo puede llamar la atención, recomendarle a la policía, quien puede ordenar y destituir es el presidente, es el jefe, no es cierto que los alcaldes sean jefes de policía, uno no es jefe si no puede destituir", trinó el analista.



La alcaldesa de Bogotá acaba de decir una verdad que nadie dice, ella sólo puede llamar la atención, recomendarle a la policía, quien puede ordenar y destituir es el presidente, es el jefe, no es cierto que los alcaldes sean jefes de policía, uno no es jefe si no puede destituir — León Valencia (@LeonVaLenciaA) September 11, 2020

