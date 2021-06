Los puntos clave de la visita de la Unión Europea a Colombia

Con el objetivo de profundizar en la comprensión sobre la crisis social que vive el país, así como identificar posibilidades de apoyo europeo, incluyendo el tema de la implementación de los Acuerdos de Paz, Eamon Gilmore, Enviado Especial de la Unión Europea (UE) para la paz en Colombia y también Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, realizó una visita oficial al país.

Gilmore sostuvo conversaciones con el presidente Iván Duque, representantes del Gobierno, instituciones del Estado, de la sociedad civil y de la comunidad internacional.



El Enviado Especial manifestó su preocupación por los hechos violentos que se han presentado en el desarrollo de las manifestaciones del Paro Nacional y afirmó que se expresarán preocupaciones sobre personas que han muerto durante las protestas pacíficas.



(Le recomendamos: Los puntos claves de la reunión de Duque con la Unión Europea)



“La UE manifiesta su preocupación por los hechos violentos que se han presentado en el Paro. Nos hemos encontrado con noticias de que algunos manifestantes, desarmados, les han disparado e incluso han sido asesinados. La UE llama a una investigación completa y cabal y a hacer que los responsables rindan cuentas”, expresó Gilmore.



Agregó que la UE apoya el derecho a la protesta social y resaltó el diálogo que ha tenido con diversos sectores sobre asuntos en torno a la violación de los derechos humanos. “Las protestas en sí mismas tienen que conducirse en un ambiente pacífico. Pero también la administración de la protesta tiene que hacerse de una manera que sea proporcional”, explicó.



Sobre el Acuerdo de Paz el Enviado manifestó el apoyo de la UE a su implementación y resaltó el trabajo de las instituciones derivadas del Acuerdo: “Quiero reconocer el progreso que se ha hecho, en particular el trabajo del sistema de justicia transicional. He visto en eventos recientes que se han apoyado decisiones importantes para el trabajo que está haciendo con la Comisión de la Verdad. La UE apoya ambas instituciones”.



(Puede leer: En Colombia no hay violación sistemática de derechos humanos: UE)



Además, instó a que, en el quinto aniversario de la firma de Acuerdo, todos aquellos quienes estén involucrados se comprometan con la “implementación plena del Acuerdo y todo sus ítems y artículos”.



Manifestó que el apoyo de la Unión Europea al Acuerdo de Paz se hace desde el aspecto diplomático, el esfuerzo político y el apoyo financiero. En este último punto, especialmente, se ha apoyado el proceso de reincorporación a la vida civil, el desarrollo rural y el sistema de justicia transicional. Según la Patricia Llombart, Embajadora de la Unión Europea en Colombia, dicho apoyo económico significaría más de 130 millones de euros del Fondo Europeo para La Paz y otras líneas presupuestarias.



Gilmore entregará un informe en donde se realizarán algunas recomendaciones para hacer un seguimiento.

POLÍTICA@PoliticaET

En otras noticias