El general (r) Ricardo Díaz, exviceministro de Defensa del Gobierno del presidente Gustavo Petro, realizó varias denuncias sobre negocios que se presentaron durante su paso por esta cartera en una entrevista publicada por la Revista Semana.

Con un show por parte de los helicópteros Arpia de la Fuerza Aérea colombiana, se dio apertura a la Feria Aeronáutica F-Air en el aeropuerto internacional José Maria Córdova de Rionegro. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO

Compra de helicopteros

"Cuando recibí el Viceministerio, se me habló de la necesidad de adquirir unos helicópteros como soporte logístico para el helicóptero presidencial y dos helicópteros para iniciar el reemplazo de la flota de helicópteros UH-1N, que tienen unos 60 años de uso", dijo en su conversación.



También detalló que le hablaron específicamente de tres helicópteros que había ofrecido un país amigo y que podrían servir para la Fuerza Aérea. "Desde el principio se empezaron a presentar presiones", aseveró.



Explicó que se refería a un país árabe y que las presiones venían de "personas que se presentaron como vinculadas al gobierno". Incluso, habla de que le ofrecieron 700 millones de pesos para que la decisión fuera adquirir esas tres aeronaves.



Según el General Díaz, el dinero fue ofrecido por medio de un grupo de personas a través de un oficial retirado del Ejército, el coronel Eduardo Mejía, quien dijo en su momento que trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del embajador de Colombia en Venezuela en ese momento (Armando Benedetti).



"Me pareció muy extraño que Eduardo (Mejía), conociéndome y habiendo trabajado juntos, me estuviera ofreciendo ese tipo de dádivas (...) El interés era que se compraran los helicópteros que tenía el Gobierno de Catar a la venta, nos despedimos y le pedí el favor de que no se volviera a tocar el tema con relación a comisiones, dádivas o dineros que fueran a perjudicar la buena imagen de todos", indicó el general (r) Díaz.



En la entrevista, el exviceministro aseguró que Camilo Torres fue mencionada por el coronel Mejía como la persona vinculada a una empresa denominada Force, en donde supuestamente trabajaba con Ángela Benedetti, también hermana del exembajador.



Así mismo, indicó que el alto consejero empresarial de Presidencia, Juan Fernández, esposo de Ángela Benedetti, también lo abordó sobre el tema de los helicópteros. "Me dijo que había recibido unas instrucciones del presidente para hablar de unos aviones que debía adquirir Satena para unas rutas nacionales e internacionales que habían ordenado hacia Caracas. Pero como la empresa Satena pertenecía al Viceministerio de GESEG, me debía acompañar la viceministra que tenía esa responsabilidad", detalló.



A su vez, Díaz señaló que el coronel Mejía le indicó que, supuestamente, la primera dama Verónica Alcocer tenía interés en que estos helicópteros fueran adquiridos.



"Él dijo que por parte de la primera dama había un interés en que esas aeronaves se compraran. Eso me pareció muy extraño porque no es función de la primera dama estar intercediendo por contratistas. Además, es una actividad netamente militar que corresponde a la parte técnica de la Fuerza Aérea. Pero el coronel sí fue muy claro en decir que había interés de la primera dama de que se compraran esos helicópteros", dijo en la revista Semana.

La primera dama Verónica Alcocer y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Repuestos rusos

El general (r) Díaz mencionó también un negocio que ha tenido el Gobierno durante muchos años con el Gobierno ruso y esto tiene que ver con helicópteros necesarios para la labor del Ejército.



"Esa flota se ha distinguido, y lo voy a decir muy escuetamente, por ser una flota corrupta", indicó.



Además, dijo que a pesar de los sobrecostos en los overhaul de los motores y los repuestos, estos helicópteros se necesitan.



"Los helicópteros MI, en este momento, están en preservación por una orden del Ministerio de Defensa, porque no hay forma de llevar a cabo el mantenimiento. De los 20 con los que cuenta el Ejército, diez están en tierra", puntualizó.



En cuanto a la deuda que se debía pagar, agregó que se debían cancelar 15 millones de dólares, pero que a pesar de intentarlo con varias cuentas y en varios países, las cuentas rebotaban debido a que los bancos tienen vetado recibir dinero para actividades militares rusas.



"Ellos insistieron en que las aeronaves debían ser reparadas en Rusia. Los costos eran muy elevados, después accedieron a que se hiciera en Guaymaral, pero la estructura como tal debería ir a Rusia", agregó Díaz.

Baterías antiaéreas

El exviceministro mencionó también que citaron a su esposa en el apartamento de Ángela Benedetti y que a esa reunión iban a asistir Camilo Benedetti, Camilo Torres y (Carlos) Alberto Dada Barguil, exesposo de la señora Benedetti.



Sin embargo, ella no pudo llegar a tiempo por lo que en ese encuentro determinaron que debían desprestigiar su nombre y decir que le habían entregado 4.000 millones de pesos por la compra de las baterías antiaéreas Barak, de origen israelí.



También indicó que puso al tanto al ministro Iván Velásquez sobre este tema y este tomó nota de los nombres de las personas relacionadas, lo que, según él, llevó a que el ministro tomara acciones puntuales como vincular los computadores de los viceministros al computador de su secretaria personal.

Policía del Ministerio de Defensa



A su vez, el general (r) Díaz aseguró que luego de investigar encontró que había un interés muy particular en que la Policía fuera desvinculada del Ministerio de Defensa.



Y en este punto de la entrevista dijo qué hay una corporación que tiene el señor ministro de la Defensa, la cual se llama Corporación Justicia y Democracia.



Pero aseguró que los socios de esa empresa eran los abogados de Odebrecht en el proceso de Guatemala, puntualmente Juan Pablo Carrasco de Groote y Alfonso Carrillo.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

