Los impedimentos de la Canciller en la emergencia

La canciller Claudia Blum presentó al presidente Iván Duque los impedimentos para manejar la totalidad de temas que se relacionen con la emergencia del coronavirus en su cargo. La razón, explicaron fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores, es su vinculación con varias sociedades de negocios y ella en un acto de transparencia lo hizo saber.

"He actuado conforme a la Ley 1437 de 2011 y la Ley de Transparencia que establecen que los servidores públicos no debemos participar en decisiones que tengan impacto en asuntos privados del funcionario, o de su cónyuge o familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad", dijo la ministra.



"Me declaré impedida, conforme a esas Leyes, en algunos pocos Decretos que se relacionaban con los sectores farmacéutico, hotelero y agrícola en los que en mi familia tenemos participaciones", explicó Blum.



"También en el sector de servicios públicos donde tiene interés una pariente en tercer grado de consanguinidad", argumentó la responsable de las relaciones exteriores de Colombia.



El mandatario aceptó su impedimento y designó como canciller ad hoc, para encargarse de estos temas, al actual ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo, quien antes de ocupar este cargo había ejercido como ministro de relaciones exteriores.



El decreto 459 de 2020 considera que: “El Consejo de Ministros aceptó los dos (2) impedimentos manifestados por la señora ministra de Relaciones Exteriores para: (i) Decisión o regulación sobre medidas para enfrentar el COVID-19 que generen impactos en el sector hotelero, el sector agrícola -cañicultor y de frutas- y el sector farmacéutico, cosmético, agro veterinario, de dispositivos médicos, pañales y suplementos dietarios y; (ií) Proyecto de Decreto "Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020”.

Una vez fue aceptado este impedimento, se expidió un segundo decreto, el 485, que manifiesta: “Designar como ministro de Relaciones Exteriores ad hoc al ministro de Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo García, para firmar el Proyecto de Decreto Legislativo. Por el cual se crea un incentivo económico para los trabajadores y productores del campo y se adoptan otras medidas para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad alimentaria en todo el territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.



Blum está casada con Francisco Barberi, uno de los dueños de Tecnoquímicas, una de las mayores farmacéuticas del país, sector clave en esta coyuntura por la emergencia sanitaria.



Además,ella es hija de Harold Blum y de Liliam Capurro, una familia adinerada de Cali, con varias líneas de negocios. Para evitar conflictos de intereses, la canciller, entonces, decidió declarar sus impedimentos.



