Proponen cambios en investigaciones a Presidente, Fiscal y magistrados

El Gobierno propuso este jueves cambios en la manera como el Congreso procesa al Presidente de la República, el Fiscal General y los magistrados de las altas cortes.

Esta facultad está en cabeza de la Comisión de Acusación de la Cámara, la cual debe recorrer un extenso camino para que los casos de estos aforados lleguen hasta la plenaria de la corporación o hasta el Senado.



De acuerdo con el Gobierno, uno de los propósitos de la reforma es que quede claro que “la función del Congreso no es jurisdiccional sino política” y que, por lo tanto, “los procedimientos que hoy aplica la Comisión de Investigación y Acusación no deben ser tan engorrosos y complejos”.



Además de esta agilización, la reforma de la justicia propuesta por el Gobierno y radicada este jueves en la Secretaría de Senado, apunta a que se aclare que estos procesos, una vez lleguen al Senado, serán “juicios políticos” y no de otra naturaleza.



Adicionalmente se busca aclarar que el aforado que esté siendo procesado quedará “suspendido” de su cargo una vez la Cámara de Representantes “tome la primera decisión y no cuando el Senado tome una decisión posterior”.



Hoy día los aforados investigados solamente son suspendidos de sus cargos una vez el Senado profiere alguna decisión en su contra, como sucedió con el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt.



Para desarrollar estos principios constitucionales, el Congreso tramitará una ley orgánica que reformará las normas que tienen que ver con los procedimientos que sigue actualmente la Comisión de Acusación.



