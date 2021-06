Líderes políticos reaccionan frente a explosión de dos carros bombas

En la tarde de este martes detonaron dos carros bombas en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional en Cúcuta. Líderes de diversos sectores políticos se han pronunciado sobre esta situación.

El presidente de la República, Iván Duque, anunció: "Ante la explosión de un vehículo al interior de la Brigada 30 del @COL_EJERCITO en la ciudad de Cúcuta, he dado instrucciones al Ministro de Defensa,@Diego_Molano, para que se dirija a la ciudad y adelante las investigaciones que permitan esclarecer esta lamentable situación".



Ángela María Robledo, congresista, expresó a través de su cuenta de Twitter: "¿A quién le sirve detonar un carro bomba contra el Ejército? A los que profesan la «seguridad democrática», el enemigo interno, el miedo, a criminales cegados por sus propios intereses, no los de la gente. Nuestra solidaridad con las víctimas de Cúcuta. Maldita guerra, ¡no más!".



María del Rosario Guerra agregó en su cuenta en dicha red social: "Carro bomba en la Brigada 30 del @COL_EJERCITO

en Cúcuta, Norte de Santander. Varios uniformados estarían heridos".



Por su parte, Margarita Restrepo, congresista por el partido Centro Democrático, también expresó: "Hace pocos minutos detonó un carro bomba en las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército Nacional en Cúcuta. Rechazamos, de manera categórica, este tipo de actos terroristas contra nuestra Fuerza Pública".



Al igual que Rodrigo Londoño, líder del Partido Comunes, manifestó a través de Twitter: "Carro bomba en Batallón de Cúcuta nos devuelve a las escenas de la guerra. Sin embargo, es extraño que este Batallón con tan alta seguridad sea escenario de una acción de tal magnitud. Llamo a todos los actores a insistir en la paz, la solución negociada y el respeto por la vida. ¡No más odio, no más destrucción!".



Carlos Felipe Mejía, senador por el Centro Democrático, señaló que "Hace pocos minutos explotó un carro bomba en las instalaciones de la Brigada 30 del

@COL_EJERCITO, en Cúcuta, Norte de Santander. Siguen los criminales haciendo de las suyas, saben que la impunidad los protege. #AutoridadYa por favor #ColombiaSeRespeta".

POLÍTICA@PoliticaET