El ciclista colombiano Egan Bernal desató recientemente una polémica en redes sociales tras publicar opiniones en su cuenta de Twitter sobre la situación política del país.



A pesar de que es común que Bernal comparta sus posiciones sobre el tema en redes sociales, las más recientes han generado decenas de reacciones.

El primer tuit de Bernal hizo referencia a las elecciones presidenciales que el país está próximo a tener y contó que viajaría a Europa, pero le preocupaba "dejar Colombia en esta situación política tan trascendental".



Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental

No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande.

Alguien que divida no merece ser presidente

Pero el tuit de Egan que desató numerosas respuestas en Twitter vino posteriormente, en el cual escribió: "No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años".

Algunos activistas políticos le han respondido a Egan en las últimas horas. Uno de ellos es Beto Coral, quien le escribió: "Si va a opinar de política, lea un poco, pero sobre todo, tenga el coraje y la valentía de hacerlo con nombres. Y si está cobrando, espero que esté cobrando bien".

Si va a opinar de política, lea un poco, pero sobre todo, tenga el coraje y la valentía de hacerlo con nombres.



"Dizque regalar plata. Este muchacho habla de lo que no sabe. Sería bueno que puntualizara cual es la campaña que según él va a regalar plata y no va a promover el empleo. A propósito, se iría de culo cuando se entere de los subsidios que hay por ejemplo en EE. UU.", le respondió otro reconocido tuitero.



David Rozo, activista político conocido en Twitter como @DonIzquierdo_, le escribióa Egan: "Deberías, por simple respeto a la inteligencia de tus compatriotas, aclarar cuál es la campaña que promete ‘regalar plata’… Así no se crean suspicacias, ni tampoco afectas ni alimentas discursos retrogradas construidos en falacias. Saludos, Egan".

Entre las personas que han reaccionado al tuit de Egan está el actor Ernesto Benjumea, quien le dijo: "Tips: nadie dice que va a solucionar todo regalando plata, dos: no se escoge candidato con el sentido común y tres: ninguno se atreve a decir que arregla este país despedazado por corruptos y uribistas en 4 años. Usted es figura y ejemplo nacional. ¡Adelante!".

El periodista conocido como @AquinoTicias1 le escribió al ciclista colombiano: "No soy ciclista, pero mi sentido común me dice que... Los gobiernos colombianos que ya hemos tenido no apoyan el deporte y prefieren que los jóvenes cojan un fusil a una cicla. Creo que los jóvenes tienen derecho a soñar con un nuevo país, tenemos 4 años para cambiar la historia".



Aunque muchos ciudadanos han salido en defensa de Egan en el hilo de opiniones que se construyó tras su comentario, son pocos los activistas o cuentas reconocidas que lo han respaldado.



El periodista Félix de Bedout, aunque no manifestó apoyo a la posición de Egan, sí defendió que el ciclista, como cualquier ciudadano colombiano, exprese su opinión: "Una cosita: @Eganbernal como cualquier persona, tiene derecho a opinar lo que quiera, cuando quiera y de lo que quiera, y tiene también derecho a explicar o no lo que escribe", tuiteó Félix.

