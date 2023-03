En horas de la mañana de este martes 7 de marzo, el presidente Gustavo Petro declaró insubsistente a la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, “por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”.



Frente a estas declaraciones María Isabel Urrutia dijo en entrevista con Blu Radio que los contratos que siguió firmando fueron por temas que ya venían en estudios y de prestación de servicios. “No estaba haciendo nada irregular”.

Sobre su salida del gabinete ministerial, Urrutia dijo que renunció al día siguiente de la alocución presidencial, para retirarse de su cargo el 13 de marzo y que esta fecha había sido pactada con anterioridad "con Laura Sarabia, jefe del gabinete" y añadió: “Lo que sí puedo garantizarle a los colombianos es que no me sacaron por corrupción y pueden revisar. Tengo mi conciencia tranquila”.



Minutos después de esta entrevista, Laura Sarabia, jefe de despacho de la Presidencia se pronunció vía Twitter: "Falta a la verdad María Isabel Urrutia. Desde el día 1° de marzo que presentó su renuncia con una sugerencia de fecha posterior, se le advirtió que debía ser desde el mismo 1° de marzo. No hay justificación ni hubo “acuerdo” para la indelicada contratación que se ha conocido".



Falta a la verdad María Isabel Urrutia. Desde el día 1 de marzo que presentó su renuncia con una sugerencia de fecha posterior, se le advirtió que debía ser desde el mismo 1. No hay justificación ni hubo “acuerdo” para la indelicada contratación que se ha conocido. — Laura Sarabia (@laurisarabia) March 7, 2023

¿Por qué Gustavo Petro declaró insubsistente a Urrutia?

He declarado insubsistente a la ministra del deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra, por primera vez una educadora física, de la universidad pedagógica entrara a un gobierno. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2023

Sobre supuestos contratos por burocracia o tráfico de influencias, Urrutia dijo que hicieron el estudio previo de los contratistas. “No sé de dónde vienen porque, si pueden buscar, no vienen de donde María Isabel Urrutia. Fue gente que presentó su hoja de vida”, manifestó.



“No hay malversación de los fondos del Ministerio del Deporte”, añadió. Urrutia dijo que cuando llegó a la cartera encontró contratos de personas que ganaban más que la ministra.

