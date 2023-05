Laura Sarabia es una politóloga de 29 años que se convirtió en pieza clave de la campaña y presidencia de Gustavo Petro. Tras acompañar al mandatario en las elecciones de 2022, Sarabia se convirtió en la jefe de gabinete del presidente.



En entrevista con EL TIEMPO la joven contó como es trabajar de la mano de Petro y los retos que enfrenta en su cargo.



(Lea la entrevista completa aquí: Habla Laura Sarabia, la mujer más poderosa en las entrañas del gobierno de Petro).

"Literalmente, me convierto en su sombra y en lo que él necesita. Si él está aquí hasta las 12 de la noche, hasta las 12 de la noche estoy. Y no hay un objetivo más allá de que a él le vaya bien. No tengo un interés oculto", dijo a este diario.



Laura Sarabia aseguró que es muy cercana al presidente Gustavo Petro,e incluso, este sugirió el nombre "Alejandro" para su hijo: "Me fui con esa idea y le conté a mi esposo. Alejandro había estado en la lista de opciones que habíamos hecho. Y así quedó".



(Además: ¿Crisis ministerial? Claves del pedido de renuncia protocolaria que hizo Petro).

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia es hoy la persona que le habla al oído al Presidente. Foto: Cristian Garavito. Presidencia

Para finalizar, la cronista de EL TIEMPO María Paulina Ortíz le preguntó a la jefe de gabinete: "usted dice no está construyendo su carrera política, pero en su Instagram hay una imagen con esta frase: “No quiero ser bailarina, quiero ser presidente”. ¿Ha pensado en ser presidente de Colombia?".



Frente a esta pregunta, Sarabia dijo: "Eso lo puse hace mucho tiempo, sí. No voy a decir que nunca quisiera ser Presidente. Pero no tengo esa expectativa de llegar allá ni trabajo para eso. Lo que te decía: a mí la exposición me cuesta. Sin embargo, no lo descarto. Yo soy una enamorada de mi país".

Colombia, en alerta por la llegada de la polarización política a la calle | Análisis

Francia Márquez anuncia intención de flexibización de visados para africanos

Es oficial: el Partido de 'la U' ya no es aliado de Petro y se declara independiente

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS