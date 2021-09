Reacciones al discurso de Duque en la ONU

La mañana de este martes el presidente Iván Duque hizo su intervención ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Allí hizo referencia a temas como la migración de ciudadanos venezolanos, la inequidad en el acceso a vacunas y la lucha global contra el cambio climático.

Políticos de diversos sectores ideológicos reaccionaron ante las palabras del mandatario colombiano en el encuentro.



“El frágil Acuerdo de Paz”, así lo calificó Duque ante la ONU. Pues resulta que no es tan frágil. Ni él ni Uribe lo han podido destruir. Es su frustración”, manifestó el senador Iván Cepeda Castro.



Por otro lado, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, publicó en su cuenta de Twitter: “Como dijo el Presidente @IvanDuque ante #UNGA, somos un país garante de la democracia, comprometido con la paz, la sostenibilidad ambiental, oportunidades a jóvenes y mujeres y #ReactivaciónEconómica. ¡El mundo tiene hoy el reto de la solidaridad y no seremos inferiores al mismo!”.



Asimismo, Sandra Ramírez, senadora por el partido Comunes, expresó: “Es una vergüenza escuchar a Iván Duque hablar ante la ONU, ¿Cuál es la Colombia de la que habla? ¿Dónde están Gobernando? En Colombia la ultraderecha no quiere la Paz, a los jóvenes los están matando y las políticas públicas atentan contra los más pobres. ¡Que cinismo!”.

Como dijo el Presidente @IvanDuque ante #UNGA, somos un país garante de la democracia, comprometido con la paz, la sostenibilidad ambiental, oportunidades a jóvenes y mujeres y #ReactivaciónEconómica. ¡El mundo tiene hoy el reto de la solidaridad y no seremos inferiores al mismo! pic.twitter.com/vD4lMEIMWz — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) September 21, 2021

“El frágil Acuerdo de Paz”, así lo calificó Duque ante la ONU. Pues resulta que no es tan frágil. Ni él ni Uribe lo han podido destruir. Es su frustración. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 21, 2021

