Así va la puja en Alianza Verde para tener candidato propio

La Alianza Verde dio este martes otro paso en procura de elegir su candidato a la presidencia en el 2022.



Un encuesta realizada por Cifras y Conceptos, tras una serie de foros por diferentes partes del país, arrojó que el nombre favorito entre varias facciones de esa colectividad es el del exgobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya.

Tras ese resultado queda fuera de competencia el senador Antonio Sanguino.

Ahora Amaya deberá buscar el aval de los verdes junto con Camilo Romero, Sandra Ortiz, Jorge Londoño e Iván Marulanda. El mecanismo para tener un candidato único todavía no se ha definido.



(Le recomendamos: El representante Edward Rodríguez renunció a la Comisión de Acusaciones)



Amaya aseguró que está listo para representar al partido y competir en la Coalición de la Esperanza. “Quiero decirle al partido que basta ya de divisiones, que podemos escoger un candidato único, que podemos escogerlo de manera tranquila y fraterna. Aquí hemos dado un ejemplo de que se puede competir con ideas, con propuestas y sin agresiones”, dijo.



Si bien la encuesta se realizó con el objetivo de buscar cierta unión entre algunos sectores del partido, para otros miembros de los ‘verdes’ la elección de Amaya no cambia el panorama dentro de la Alianza.

La llegada de Amaya es un esfuerzo por buscar una concertación en el partido, que no se refleja por ninguna parte, ni en los senadores y representantes a la Cámara de la Alianza verde: Guillermo Henao FACEBOOK

TWITTER

El senador Jorge Londoño aseguró que la discusión que está pendiente es “si se deja en libertad para que los integrantes del partido escojan por quien votar a la presidencia y, en ese caso, no habría candidato presidencial” del verde. “Es algo que varios congresistas solicitamos en una carta. En Alianza Verde esa elección (la de Amaya) no cambia nada”, dijo el aspirante presidencial.



(Lea también: 'No soy ni fiscal ni juez de Edward Rodríguez': Rafael Nieto)



Por su parte, el senador Antonio Sanguino aceptó la invitación para inscribirse nuevamente al Senado.



“Lo único que ha pasado es que de 6 precandidaturas del Verde, hoy hay 5. Se bajó Antonio Sanguino, quien nunca fue un candidato real a la presidencia”, dijo Camilo Romero, precandidato presidencial.



“Amaya hoy representa un sector del partido que sólo quiere alianza con la Coalición de la Esperanza. Nosotros creemos que debemos juntarnos con esa coalición más todo el sector alternativo, para garantizar el cambio”, afirmó Romero.



Para él, la decisión pendiente en el partido es cómo escoger una candidatura única entre cinco precandidaturas.



(Le puede interesar: 'Entiendo que las bases de Rafael Nieto están con María Fernanda Cabal')

¿Qué sigue?

La candidatura de la Alianza Verde se disputará entre la senadora Sandra Ortiz, los senadores Jorge Londoño e Iván Marulanda, y los exgobernadores Camilo Romero y Carlos Amaya.



Ortiz hizo un llamado para que en medio de la diversidad que hay que en el Partido, se unan todos los militantes y dirigentes para escoger un candidato único, más allá de las coaliciones o alianzas políticas.



(Le recomendamos leer: Comité de Ética uribista excluye a Edward Rodríguez de la precandidatura)



“Los ruidos de división interna afectan la imagen del partido porque no hay una decisión unánime de apoyo y varios sectores buscan que las directivas dejen en libertad a sus votantes para poder apoyar otros candidatos”, explicó el politólogo Guillermo Henao.



Y agregó: “Debemos esperar a que se cierre la otra encuesta donde el partido está decidiendo qué rumbo tomar de cara a los acercamientos que algunos sectores verdes han tenido con Petro”.



Para, Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo y miembro de la Coalición de la Esperanza, el reto es llegar unidos a la primera vuelta. “El hecho de que más fuerzas realmente de centro, sinceramente comprometidas con una nueva propuesta política en Colombia, pues me parece que es bienvenida”.



Galán dijo que le parece importante que todos esos sectores puedan llegar a la Coalición de la Esperanza y puedan fortalecer el proceso de la consulta popular presidencial del próximo mes de marzo.

Lea también