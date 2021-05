Las conclusiones de la reunión Duque y Coalición de la Esperanza

Después de reunirse con el presidente Duque, la Coalición de la Esperanza reiteró este viernes el mensaje de diálogo como salida a la crisis que atraviesa el país.

Humberto de la Calle aseguró que fueron a la Casa de Nariño "con un solo propósito de intentar superar la crisis más aguda en la etapa contemporánea de la historia de Colombia”. Además, enfatizó en que la Coalición de la Esperanza no fue a representar al Comité del Paro.



“Acá no hay propósitos de hacer ningún pacto... no somos representantes de nadie”, afirmó De la Calle, quien también instó al gobierno en que la negociación se debe llevar a cabo con el Comité del Paro.



La Coalición de la Esperanza le recordó al Presidente los nombres de los 33 jóvenes que han perdido la vida durante las protestas y le entregó el compromiso de investigar cada una de estas muertes.



Camisetas con los nombres de personas asesinadas en las manifestaciones. Foto: Twitter: @AngelicaLozanoC

Entre los reclamos de la Coalición al mandatario, sobresalieron la atención a 6 millones de hogares pobres a través de una renta básica, que ayude a resolver el hambre y la pobreza, así como matrícula cero para que los jóvenes pobres puedan ir a la universidad. La Coalición hizo un llamado a parar la violencia, a que la fuerza pública cumpla con su deber de proteger a la población civil.



Por otro lado, Sergio Fajardo, hizo énfasis en la necesidad de que Duque vaya a Cali:



“Hay que escuchar las voces de aquellos y aquellas que no tienen espacio para venir acá, que no está en Bogotá, que no tienen una representación, pero que están manifestándose hoy”, aseguró. Fajardo insiste en que se deben convocar a los jóvenes, a las organizaciones sociales, micro y medianos empresarios, entre otros sectores de la sociedad civil.



De este modo, la Coalición se reafirmó como una fuerza de oposición al gobierno, pero una que no tiene problema en dialogar, aún cuando reconocen que es el comité del Paro el más legítimo interlocutor en este momento.

Sobre dicho encuentro, el Gobierno aseguró que durante el diálogo se reiteró el "respeto a la protesta pacífica, como expresión democrática, y el rechazo a la violencia y vandalismo. Por eso, la importancia de levantar vías de hecho que afectan a productores campesinos, transportadores, comerciantes y a los colombianos", indicó el presidente Duque.



El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, también manifestó que la presencia de la Coalición de la Esperanza ayuda a que la agenda de encuentros "siga funcionando para construir una gran agenda sobre lo fundamental".



Respecto a la invitación que ha hecho el Presidente y la Vicepresidente al Comité Nacional del Paro, indicó que "las puertas de este Palacio de Nariño siguen abiertas para que los representantes vengan hoy mismo". Sin embargo, según Ceballos, la agenda que el Comité del Paro había solicitado "era para el lunes y el presidente y la vicepresidente no quieren esperar al lunes".



Expresó que esta tarde se tendrá una reunión con todos los alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales del país. El sábado 8 de mayo, la reunión será con todos los gobernadores y gobernadoras, con los miembros de la Federación Nacional de Municipios y en la tarde, se tendrá un reunión con todas las plataformas y representantes de los jóvenes.



Daniel Palacios Martínez, ministro del Interior, resaltó de la reunión “la importancia del rechazo por parte de todos los sectores a las vías de hecho”. Además de un “respaldo total y absoluto” por parte del Gobierno nacional a la fuerza pública.

Agregó, que el Gobierno "no tolera ningún abuso por parte de la fuerza pública y que las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría y de la Policía Nacional están avanzando para poder dar los resultados en materia de modo, tiempo y lugar, de cualquier asesinato que se haya presentado en el marco de las protestas”.

En el diálogo reiteramos nuestro respeto a la protesta pacífica, como expresión democrática, y el rechazo a la violencia y vandalismo. Por eso, la importancia de levantar vías de hecho que afectan a productores campesinos, transportadores, comerciantes y a los colombianos. (2/2) pic.twitter.com/RCkAwlgEp3 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 7, 2021

Hay que escuchar las voces de quienes no tienen la oportunidad de venir a Palacio. El presidente debe ir a Cali, que es el símbolo de lo que está sucediendo, convocar a jóvenes, grupos comunitarios, empresarios y otras personas. Hay que escuchar. Más diálogo con la calle. pic.twitter.com/izYoKkg4zY — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 7, 2021

Juan Fernando Cristo Juan Fernando Cristo Juan Fernando Cristo sobre reunión de Duque con Coalición de la Esperanza. Foto: Juan Fernando Cristo

Iván Marulanda Iván Marulanda Iván Marulanda sobre reunión entre Duque y la Coalición de la Esperanza. Foto: Iván Marulanda

