Congresistas piden más laboratorios para Covid-19 en la región

El Instituto Nacional de Salud (INS) anunció la apertura de 27 laboratorios exclusivamente para tratar el coronavirus, pero los departamentos de Tolima, Boyacá, Quindío, Magdalena, Cauca, Caquetá, entre otros fueron excluidos de esta posibilidad.

Antes esto, un grupo de congresistas conservadores del Tolima, encabezado por el senador Miguel Ángel Barreto afirma que los laboratorios para la detección temprana del virus son indispensables para “controlar, contener y proteger la salud de los ciudadanos frente a la epidemia”.



“Sin embargo, es motivo de preocupación conocer que el Tolima, el cual a la fecha presenta cuatro casos confirmados; el último, un joven de 19 años que al parecer tuvo un gran número de contactos con otros ciudadanos de la capital del departamento, no ha sido tenido en cuenta en la estrategia nacional de habilitación de laboratorios para pruebas del virus”, indicó Barreto.



En una carta al presidente Iván Duque Márquez; al ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez; y al directora del INS, Martha Lucía Ospina, el senador Barreto y los representantes Adriana Matiz y José Elver Hernández argumentan que:



1. Los criterios generales de realización y respuesta de las pruebas no se pueden limitar a personas y/o ciertas regiones del país, es urgente e importante garantizar una pronta respuesta en el diagnóstico de sospechas de nuevos casos.



2. Actualmente en el Tolima se tardan entre tres y cuatro días para conocer los resultados de las pruebas que se realicen por coronavirus, un tiempo que, por supuesto, se extiende agravando la situación cuando se trata de los municipios más alejados del departamento.



3. Las pruebas de detección no solo permiten identificar a las personas infectadas y evitar que infecten a otras, también aportan información de la intensidad, evolución de la epidemia y la taza de letalidad del virus, razón por la cual se torna válido preguntar:



3.1. ¿Por qué no emplear bajo las condiciones necesarias que dicte el Ministerio de Salud y demás instituciones pertinentes, los laboratorios públicos como el de la Universidad del Tolima, el cual con el apoyo de INS puede lograr la certificación del Protocolo Berlín para realizar diagnóstico de SARSCOV2.



4. Con certeza lograr que el Tolima cuente con un laboratorio que pueda realizar las pruebas para Covid-19 trasmitirá no solo a los tolimenses, también a todos los colombianos, mayor seguridad frente la lucha contra la pandemia, protegiendo y evitando su propagación.



POLÍTICA