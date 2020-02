Llega la revista Alternativa, pero ahora de centro derecha

A partir de este jueves empezará a circular en Colombia una nueva revista impresa: Alternativa, una publicación que según sus editores tendrá una clara orientación ideológica de centro derecha.

En este primer número la publicación trae una entrevista con el presidente quién responderá al interrogante: ¿Se puede gobernar sin mermelada?; un análisis del gobierno de Claudia López al frente de la alcaldía escrito por Miguel Uribe Turbay; un punto de vista del ex fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez en el que afirma: “Paz sin justicia no es paz”; y una denuncia sobre posibles actos de corrupción en la dirección de la policía.



“Estamos realmente muy optimistas al iniciar esta travesía”, le dijo a EL TIEMPO su editor general Jorge Lesmes. “Sabemos de los enormes desafíos que enfrentan hoy los medios impresos en el país, en particular; y en el mundo, en general; pero por eso mismo nos hemos preparado con el mejor equipo posible de firmas reconocidas y los más agudos analistas”.



El tiraje de la publicación será de 10.000 ejemplares impresos. El propietario es el empresario Álvaro Rodríguez, dueño de Ventura Group, una organización dedicada a ofrecer soluciones integrales en el manejo de carga granelera (Cereales, Harinas, Fertilizantes, Químicos), general y minerales para el cargue, descargue, almacenamiento y distribución por el terminal marítimo de Buenaventura, y que ahora incursiona en los medios de comunicación.



El joven empresario puso el dinero porque considera que el país debe tener una opción que defienda los ideales de la centro derecha.



El director será el jurista Jaime Arrubla quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, entre los años 2004 y 2012.



Su editor general será el periodista Jorge Lesmes, con amplia experiencia en medios impresos. De hecho fue durante varios años subdirector de la revista Semana.



“Queremos presentarles a los lectores artículos de análisis, de profundidad, rigurosamente investigados”, dice él. Cuenta además que lleva un año trabajando en el proyecto. “Nos hemos reunido con muchos empresarios quienes nos han manifestado su interés en apoyarnos, no solo uribistas sino sectores afines”.

La revista tiene el mismo nombre de la fundada el 18 de febrero de 1974 con el respaldo del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.



En aquella época detrás de esa publicación estaban el reconocido sociólogo Orlando Fals Borda y con colaboradores como Antonio Caballero (especialmente con sus caricaturas), Bernardo García, Jorge Restrepo, Carlos Vidales, José Vicente Kataraín, Hernando Guzmán Paniagua y la dirección periodística de Enrique Santos Calderón.



Esa publicación precisamente marcó una época en el periodismo colombiano precisamente porque tenía una clara propuesta de centre izquierda.

Algunos de ellos fueron sorprendidos con la aparición de esta revista que ahora viene con una propuesta diametralmente opuesta.



