La pelea en redes entre el senador 'Manguito' y Daniel Samper

El senador Jonatán Tamayo, más conocido como ‘Manguito’, ha dado mucho de qué hablar en varias ocasiones por su postura política, pero esta vez ha estado en boca de la opinión pública por el proyecto de ley que presentó y la pelea que protagonizó con el periodista Daniel Samper Ospina en Twitter.

La discusión se dio a raíz del proyecto de ley con el que 'Manguito' busca prohibir que en espacios públicos se escuche reguetón, música que, según él, es misogina y ofende y denigra a la mujer.



En diálogo con ‘La W’ dijo que en Colombia se escucha música y aparecen contenidos en internet que son “denigrantes para las mujeres y las menores de edad”. Señaló que, con este proyecto, no se pretende censurar obras musicales, sino denfender la dignidad de los afectados.



"No puede haber ningún derecho por encima de la dignidad humana, que es lo que defiende este proyecto", explicó.



Por este hecho, varias fueron las reacciones de los periodistas en las redes sociales: Julio Sánchez Cristo, Felipe Zuleta Lleras y, la que más ha dado de qué hablar, la de Daniel Samper Ospina.

#ProhibirMúsicaEs absurdo. Senador Manguito coja oficio. Le pagamos mas de 30 millones de pesos para que trabaje proyectos serios. Dígale a su UTL que nos vale una millonada que le ayude con temas que sirvan al país. — Julio Sánchez Cristo (@jsanchezcristo) February 19, 2020

El periodista, en un ‘tweet’, expresó: “Qué senador tan pandito intelectualmente este 'Manguito', vergonzoso todo lo que acaba de decir en la W: #ProhibirLaMúsicaEs el comienzo de la censura: ¿quién determina cuál letra es permitida?” (SIC).



El ‘hashtag’ logró convertirse en tendencia en Twitter y también el senador ‘Manguito’ le respondió al periodista: “Es obvio que para usted no es importante la salud mental de nuestros niños y el respeto hacia la mujer. No desinformen, no es #ProbibirMusicaEs es #ProhibirMusicaQueDenigreALasMujeres".



La discusión entre el periodista y el senador escaló a tal punto que Samper empezó a reclamarle sobre un tema que ya no tenía que ver con su proyecto de ley, como el cambio de posición política del senador después de haber sido elegido en una coalición de izquierda, apoyada por Colombia Humana, y pasar a apoyar a Duque y todo lo que hace el Centro Democrático.

Video Daniel Samper 'Un reguetón para el Congreso' 'Un reguetón para el Congreso', la canción que compuso el periodista Daniel Sampero a propósito del proyecto de ley presentado por el senador 'Manguito'

La discusión suscitó la canción ‘El reguetón del congreso’, que compuso Samper y va dirigida al senador. “Hey, senador ‘Manguito’, si te parece vulgar el reguetón y no lo que hacen allá en el Congreso, oyete esto que si describe cochinadas”, empieza la canción. El video de la canción fue subida hace unas 14 horas a YouTube y, en poco tiempo, llegó a más de 18.000 reproducciones y 3.000 ‘me gusta’.

