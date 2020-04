La extrema medida de un alcalde para evitar el coronavirus

En El Doncello, Caquetá, ante la indisciplina de algunos habitantes, el Alcalde, se ideó una terapia 'pedagógica de choque'. A los desobedientes, con previo consentimiento se les aplicaría la eutanasia.

A poco más de una hora de Florencia, capital del Caquetá está El Doncello, un municipio que es eje fundamental en esa región del sur de Colombia por su actividad comercial y agropecuaria. En la zona rural sus campesinos viven de la ganadería, los cultivos de cacao, café y el caucho.



En el casco urbano siempre hay un gran movimiento -en medio del calor que sube a los 30 grados- y bullicio en sus calles en las que se mezclan los gritos de los vendedores ambulantes (90 por ciento vive del comercio informal), el ruido de las motos y la música que se oye en bares, discotecas y billares de la zona rosa que comprende unas ocho cuadras, que están a todo vapor de jueves a sábado.



El domingo es el día del mercado, un día muy movido. Pero como en el resto del país, esas eran otras épocas. Con la cuarentena decretada por el Gobierno para contener la pandemia del coronavirus las cosas cambiaron, las calles están vacías, ya no se oye el bullicio en los bares y se acabaron los paseos de olla a los ríos Doncello y Anayá.



Sin embargo, a pesar de las medidas adoptadas por el alcalde, Gerson Gaviria, como el pico y cédula, el toque de queda y los decretos del Gobierno nacional, algunos de sus habitantes se negaban a permanecer en sus casas.



Por esta razón, Gaviria de 41 años, de profesión médico, graduado de la Universidad de Manizales, nacido en El Doncello, adoptó una polémica medida. La renuncia, mediante la firma de un documento; a una cama en el hospital; a la atención médica y la eutanasia en el caso de que resultaran contagiadas por el virus, las personas que no acatarán el aislamiento obligatorio preventivo.

¿Cómo está enfrentando su administración la llegada del coronavirus?

Acatando las directrices presidenciales, coordinando con la Gobernación y con el Ministerio del Interior para que todos los decretos vayan articulados y cumplir con los lineamientos del orden presidencial.



¿Tienen casos de personas infectadas o positivas?

Hasta el momento tenemos una persona altamente sospechosa, se aisló, está bajo supervisión de nuestro equipo de cinco médico, uno de ellos con especialización en epidemiología que le está haciendo el seguimiento a esa persona, a la familia. Se tomaron las muestras por parte de la Secretaría Departamental de Salud y está en espera de resultado.



¿Qué medidas ha adoptado su administración?

Aparte de los decretos presidenciales, tenemos toque de queda desde los viernes a las 8 de la noche hasta los lunes a las cinco de la mañana, todos los fines de semana hasta que pase la emergencia; tenemos un pico y cédula que va de lunes a viernes con dos dígitos.



¿Cómo y por qué surgió lo de la eutanasia?

Con el Comité de Gestión del Riesgo pusimos en marcha una actividad pedagógica que buscó una terapia de choque con los ciudadanos que a pesar de todas las recomendaciones, a pesar del toque de queda, de la restricción del pico y cédula aún permanecía en las calles.



¿En qué consistía esa terapia?

Era una terapia pedagógica basada en generar conciencia a través de un documento, donde sin obligar a nadie, le decíamos al ciudadano: Usted está en la calle de manera irresponsable, usted es el vector del virus covid-19 y puede ayudar a propagar la enfermedad, sea responsable, si usted no lo quiere, no lo acepta, entonces fírmenos este documento, díganos que en caso de que nuestro sistema de salud colapse y haya más pacientes que atención médica, más pacientes que aparatos, en este caso respiradores, camas o unidades de cuidados intensivos, usted le cede ese puesto a alguien que verdaderamente valora su vida, que en estos momentos está en su casa cuidándose y cuidando su familia, y que en la eventualidad de que el sistema de salud colapse y su estado sea crítico, irreversible, le ceda esa cama de cuidados intensivos a alguien y a usted se le practique una muerte asistida, una muerte digna

¿Cuál era el objeto?

Básicamente tocarles las fibras a esas personas que andaban en la calle y generar ese sentido de responsabilidad y generar algo de temor para volverlos más responsables con sus actos.



¿Cómo recibieron los habitantes esa medida?

En su gran mayoría la han aceptado, la han visto de manera positiva porque la gente que conoce de mi calidad humana, de mi trabajo social que hecho durante toda mi vida en este municipio, saben que esa era una medida de choque, una medida pedagógica, que solo buscaba crear conciencia en los ciudadanos. Todo el mundo ha estado de acuerdo, inclusive, algunos se han ido al extremo al decir que se debería implementar no como medida pedagógica sino que saliera por decreto, pero usted sabe que esto genera polémica, y algunas, muy pocas personas no han estado de acuerdo.



¿Qué les dice a los indisciplinados?

Pienso que el problema de la gente indisciplinada, de la gente irresponsable, es que todavía no ha magnificado la gravedad de este asunto, o no tiene conciencia de lo grave que puede ser, veamos aquí no más la situación de nuestro vecino Ecuador por las que está pasando, no entienden y aprovechan cualquier oportunidad para burlar la autoridad y estar en la calle, irse a los balnearios, irse al río. Hemos tratado de coaccionar a estas personas pero no se ha podido.



¿De quién fue la idea? ¿Suya? ¿De un funcionario? ¿La discutió con su gabinete?

La idea del documento fue mía, le recuerdo, soy médico de profesión, desde un inicio fue mía. Tenemos un Comité de Gestión del Riesgo. Cuando me surgió la idea de generar esta terapia de choque, este documento pedagógico, lo expuse en el Comité y la mayoría estuvo de acuerdo, no hubo ninguna oposición, entonces a través del asesor jurídico se elaboró el documento.



¿Esa medida está vigente? ¿Hubo personas que firmaron?

Se lograron hacer firmar algunos documentos pero una de las personas que lo firmó hizo la denuncia ante la Personería y la Personera, a pesar de que tenía conocimiento de la medida porque pertenece al Comité de Gestión de Riesgo hizo la denuncia ante la Procuraduría regional y se ordenó parar la actividad.



¿Cómo está el hospital? ¿Cuántas camas tienen?

Nuestro hospital es de primer nivel, tiene una capacidad máxima instalada de diez camas, ninguna unidad de cuidado intermedio, ninguna unidad de cuidado intensivo, cinco médicos generales para una población aproximada de 22.000 habitantes.



Entonces entenderá porqué tomamos esas medidas. Si esto se nos desborda no tenemos como cubrir esa necesidad. Florencia es nuestro único sitio de recepción de enfermos de alta complejidad y no tenemos disponible sino 20 camas de Unidad de Cuidados Intensivos. Donde el sistema colapse, Dios no lo quiera, tenemos que defendernos aquí con lo que hay.



¿Qué pasó después de la suspensión de la medida?

Mientras se estuvo aplicando disminuyó la afluencia de gente, pero desde que se ordenó la suspensión se ha visto nuevamente que la gente ha vuelto a las calles.



¿Qué cree que va a pasar con la denuncia en su contra?

Esperamos el desenlace de esta situación, rendir una declaración ante la Personera que fue la delegada por la Procuraduría y espero que no pase a mayores porque aquí la única intensión ha sido proteger nuestra población y brindarle seguridad.



POLÍTICA.