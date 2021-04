‘La paz se nos está escurriendo entre las manos’

El departamento del Cauca tiene una importancia geoestratégica, es un eje entre la Amazonia y el Pacífico donde existe una gran riqueza ambiental. Esto tiene una profunda relación con las disputas por el control territorial en las rutas de salida de drogas, además de la minería ilegal.

Todo esto se expresa en una violencia contra los liderazgos sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Juan Manuel Torres Erazo es el director para el Cauca de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Sociólogo de la Universidad del Valle, analista de datos y líder de procesos de memoria con población víctima del conflicto armado.



La violencia en el Cauca hay que mirarla con lupa, en cada región, cada municipio, existen múltiples conflictos, actores armados y comunidades étnicas, indígenas o campesinas en medio. Aquí, un panorama sobre cómo funciona el narcotráfico en el Cauca y por qué este es un negocio, pero uno en el que no todo el mundo gana igual.



¿Cómo se dan los diferentes conflictos en el Cauca?

En muchos lugares está alterada la situación de violencia y victimización a las comunidades, pero esto no ocurre en los mismos sitios. Se puede decir, incluso, que hay varios nortes del Cauca, la costa Pacífica caucana, la zona de Piamonte, el oriente, el centro, el sur del Cauca y el cañón del Micay. Entonces, en cada zona están ocurriendo cosas que hay que analizarlas con sus particularidades.



Es un departamento de regiones que es multiétnico y tiene gran cantidad de población afro, indígena y campesinos mestizos cocaleros. Hay muchas tensiones alrededor de la tierra y del control territorial. Hay ejercicios de Guardia Campesina, de Guardia Cimarrona, de Guardia Indígena. Ellos protegen, hacen control territorial, y esto con los grupos armados ha generado una rencilla directa, amenazas de estos grupos ilegales que dicen que el control territorial lo hacen ellos.

En diferentes subregiones existen diversos intereses…

Tú no puedes comparar lo que sucede, por ejemplo, en el triángulo de la marihuana —Corinto, Caloto y Toribío— con lo que sucede en el cañón de Micay, que es enclave cocalero, el cuarto más importante del país. En una zona está el Eln; en otra, el ‘clan del Golfo’; en otra, las disidencias de las Farc; en otra, la Segunda Marquetalia, y todos los intereses son diferentes.

¿Cómo se vivieron los efectos de la firma y la implementación de los acuerdos de paz?

El Cauca le apostó de lleno al proceso de paz, incluso con los grupos de las Farc que se desmovilizaron se conformaron varios AETCR. La gente se movilizó masivamente por la paz y por el plebiscito, pero la ventana de oportunidad fueron como 2 años. Entre 2015 y 2017 se respiró un ambiente de tranquilidad en el Cauca, se sintieron los efectos que podía traer la paz, pero rápidamente se empezó a deteriorar y estos territorios se empezaron a poner muy complejos. La no implementación de los acuerdos, el incumplimiento, la falta de implementación de una política más adecuada de drogas, todo eso hace que las crisis y las diferentes disputas terminen en soluciones violentas.

¿Cómo ha sido la actuación de la Fuerza Pública?

Se ha dejado ganar mucho terreno a esos grupos pos-Farc y disidencias, estas se han consolidado y ahora son grandes, con una capacidad de hacer daño. Desde la Fuerza Pública no vemos que se haya actuado con consistencia o pareciera que no tienen una estrategia de seguridad, están ahí protegiendo algunas zonas, algunos reincorporados, pero no tienen una estrategia clara. De parte de los mandatarios tampoco hemos visto un compromiso o una orientación de sus acciones para mejorar un poco la situación de la gente.

¿Siente que la situación está peor a como estaba antes de los acuerdos de paz?

En el Cauca se incubó un nuevo ciclo de violencia que puede llevar hacia futuros conflictos mucho más graves. Hemos retrocedido hacia el 2013 o 2014 en términos de homicidios; somos el centro del asesinato contra líderes sociales. Definitivamente, el Cauca ya se nos está saliendo de control y las comunidades también lo están sintiendo. Lastimosamente, la paz se nos está escurriendo entre las manos. Ya la violencia está a la orden del día, incluso con ataques en Corinto de tipo terrorista. Definitivamente perdimos la tarea.



¿Qué sucede con la marihuana en el Cauca?

La marihuana se ha concentrado en Corinto, Toribío y Caloto, pero los cultivos de marihuana también se han extendido hacia Jambaló, Caldono, hacia los lados de Silvia. Hace un tiempo el movimiento indígena declaró la guerra a las drogas, la guerra a la marihuana. Esta es cultivada por familias campesinas e indígenas que algunas han abandonado el pancoger. La marihuana no necesita mucho espacio, pero es un cultivo que se ha extendido y se ha consolidado.

¿Qué hay con la comercialización?

Ese es el problema porque la marihuana sale por el oriente, por el norte del Cauca hacia todo Colombia. Gran parte de la marihuana, más o menos la mitad de la que se consume en Colombia, sale de allí. Pero hay dos factores que ya empiezan a hablar de narcotráfico: el primero son las rutas de comercialización. El movimiento indígena hace controles cada tanto y hace incautaciones de marihuana, pero no siempre tienen capacidad de ser constantes; sin embargo, sí hay como un rechazo.



Obviamente, eso también se combina con una aceptación porque muchas familias lo siembran en algunas zonas, pero ahí hay una disputa. No es un asunto unánime en el movimiento indígena, hay sectores que por sus actividades y sus prácticas incluso se distancian del mismo movimiento.

¿Cuál grupo armado controla esto?

Está muy ligado al control de la estructura ‘Dagoberto Ramos’, porque cuando empezaron a surgir las disidencias, lo primero que hicieron fue disputarse las zonas con otros grupos como el Epl y Eln. Además, quisieron empezar a establecer una especie de monopolio o arreglo con ciertos narcotraficantes de la zona para comprar la marihuana y para distribuirla.

¿Cómo funcionan esos vínculos entre narcotraficantes y disidencias?

Ciertos grupos de narcotraficantes están siendo muy cercanos a la ‘Dagoberto Ramos’. Obviamente, la ‘Dagoberto’ lo que hace es brindar servicios de seguridad. A veces también se meten en algunos cargamentos, pero ya el vínculo entre el narcotraficante y la ‘Dagoberto’ se hace muy fuerte y como que se borran esas líneas. Los cultivos de marihuana, coca y el encadenamiento del narcotráfico siempre son un matrimonio que brinda seguridad, y en ese caso, el que ha querido hacerle a eso es la ‘Dagoberto Ramos’ porque la marihuana ahora es un negociazo.

¿Cómo es el asunto con la coca?

La coca ha empezado a aparecer en zonas en las que se había eliminado. En el caso de Sandra Liliana Peña, la gobernadora indígena que fue asesinada, ella tenía amenazas directas porque ella misma hizo los procesos de erradicación de cultivos pues estaban apareciendo otra vez en una zona de Caldono. Los indígenas a la coca le hacen más rechazo todavía, no la coca ancestral, la que ellos utilizan para mambear, para los remedios. Sino que empezaron a aparecer cultivos de coca nuevamente en una zona en la que se había eliminado. Es decir, que la guerra contra las drogas está tan fracasada, que ya hay incentivos para sembrar en zonas en las que desde hace rato no había coca.

¿Qué hay de la erradicación por parte del Ejército?

Se exige que las Fuerzas Militares hagan su trabajo, pero hay distanciamiento desde hace mucho rato entre el movimiento indígena y el Ejército. No hay confianza. El Ejército está siendo cómplice porque les matan a pocos metros. Cuando sucedió lo de Cristina Bautista había ejército a 10 minutos. No hay confianza con las Fuerzas Militares y a veces ellos se han visto involucrados, puede ser por no hacer nada.

¿Quién controla la cocaína?

El negocio de la cocaína es más complejo porque la cocaína es un negocio que se te cuela por todos lados y que también está en disputa y aumentando la producción. Las disidencias y el Eln también tienen un matrimonio en este sentido para brindar seguridad, a fin de que en los territorios donde se siembra no lleguen los operativos antinarcóticos, se combata la presencia militar y se brinde una estabilidad a los campesinos cocaleros.



Cuando comenzó el fenómeno del narcotráfico en Colombia, usted les vendía a sectores que eran los grandes capos, como el cartel del Norte del Valle. Pero luego desde las propias localidades empezaron a hacer negocios directamente con los emisarios mexicanos. Es decir, que los capos medianos en Colombia se empezaron a acabar. Los campesinos fueron creciendo, teniendo sus propias cocinas, la seguridad se la daban alguna de las guerrillas, ellos tenían su ruta y negociaban directamente con los mexicanos.



Cada vez más, sobre todo con la salida de las Farc, los mexicanos empezaron a llegar directamente a negociar, incluso a producir la cocaína alquilando cocinas. Ellos compran los lotes, se alían con narcotraficantes de acá y producen cocaína. Garantizan la calidad y están pendientes de que el envío sea exitoso.

Entonces los narcotraficantes mexicanos producen y envían, ¿y las disidencias?

Esas disidencias trataron de copiar en algo lo de la guerrilla, entonces hay un jefe financiero y ellos cobran impuestos al gramaje. O sea, por producir tantas arrobas de masa de coca usted tiene un impuesto; por comercializar la base de coca, otro impuesto, y por tener una cocina, otro impuesto más grande.



Pero a veces ellos también van en los cargamentos. Sin embargo, el fuerte de la guerrilla no es ser narcotraficantes, como los tilda a veces el Gobierno. El fuerte es ser cercanos a los narcotraficantes y brindarles seguridad para que produzcan, para que no haya operativos antinarcóticos, para que puedan salir. Por eso ellos se disputan el control territorial, porque al usted tener control territorial, pues, controla la seguridad y las rutas.



¿Cuáles son las particularidades de este fenómeno en la actualidad?

Uno de los fenómenos más importantes es que se está negociando directamente con grupos de México y eso genera una dispersión. La cocaína se te cuela por donde tú no te imaginas, mucha parte de la cocaína sale por los contenedores que salen por canales oficiales o por aviones, y ahí están involucrados, muy fuerte, las Fuerzas Militares. Porque cada tanto aparecen bandas de narcotraficantes de policías, pero sobre todo del Ejército, porque para ellos es un negocio toda la guerra.

¿Cuál es la solución a todo este conflicto?

La solución al problema de las drogas es la sustitución concertada y también la legalización. En un inicio, los cultivos ilícitos y el narcotráfico eran una consecuencia, ahora terminan siendo causa y consecuencia.

