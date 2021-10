‘La literatura es un ejercicio político': Gilmer Mesa

Gilmer Mesa (Medellín, 1978) es un bacán. Habla con la calidez del muchacho de barrio que no se cree el cuento de ser una de las voces más valiosas de la literatura actual y con la serenidad que cubre su propia historia: su hermano fue asesinado durante los tiempos en los que el capo Pablo Escobar imponía el terror en el país.

“La relación con mi hermano Alquívar era lo más maravilloso del mundo”, recuerda sobre ese lazo de afecto que destrozó la violencia. “Mi hermano comenzó a meterse con el combo de la esquina. Cuando yo me di cuenta de que eso pasaba, que mi hermano iba escalando en la banda, fue cuando comencé a tener miedo todos los días y a todas horas”, recuerda sobre esos días en su barrio Aranjuez.



Precisamente el mismo escenario que era el hogar de la banda ‘los Priscos’, el brazo armado del cartel de Medellín inicialmente formado por cuatro hermanos: Armando Alberto, Eneas, José Rodolfo y David Ricardo, y que llegó a tener 300 sicarios. Los señalan de los asesinatos del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, del director de El Espectador Guillermo Cano Isaza, del procurador Carlos Mauro Hoyos, del gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, entre otros.



Una noche de 1991, cuando Gilmer tenía 14 años, tocaron a la puerta de su casa. “Era la mamá de un muchacho del combo en el que estaba mi hermano y nos dijo que habían matado a Alquívar”.

Era la mamá de un muchacho del combo en el que estaba mi hermano y nos dijo que habían matado a Alquívar FACEBOOK

TWITTER

Los compañeros de andanzas de Alquívar le dijeron a Gilmer quiénes eran los autores del crimen y lo estimularon a vengarse. Él hizo lo contrario. Empezó a leer y a escribir. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Hoy es profesor de Ciencias Políticas y Geopolíticas en la UPB, y de Desarrollo Sostenible en el Tecnológico, en Antioquia.



Por su primera obra, La cuadra, ganó el Premio Nacional de Novela. “Es uno de los testimonios más fidedignos de cómo era la vida de un barrio de Medellín durante los años más conflictivos de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado colombiano, se ha convertido en un documento literario necesario para entender una era”, escribió la 'BBC' de Londres. Ahora está de vuelta con Las travesías.



Ha dicho usted que hay que escribir sobre lo que se conoce. En su caso, el dolor y la desolación forman parte de sus novelas. ¿Por qué?



Porque considero que se debe ser completamente honesto cuando se escribe, a eso me refiero con escribir sobre lo que se conoce. Cuando se impostan sentimientos se nota y es como una entrada en falso, no encaja. Sin embargo, creo que la pregunta apunta muy bien a lo que me interesa cuando escribo, no es que sea necesario escribir sobre una experiencia específica que uno mismo o alguien cercano haya vivido, nada de eso, la ficción justamente nos permite explorar vidas y cosas que no solo no hemos vivido sino que seguramente jamás viviremos.



¿Está bien meterse en esas posibilidades?



Sí, está bien, pero la honestidad debe darse en que lo que se representa parta de una exploración profunda de uno mismo que redunde en una indagación del ser humano. En mi caso, el dolor y la desolación han sido recurrentes, y creo que son dos temas capitales que exploro y seguiré explorando en mi escritura, que es otra manera de decir en mi vida, al menos en mi vida interior.



A propósito, ¿cómo hacer estéticamente bella con la escritura esta violencia que parece no tener fin?



No sé si sea exacto otorgarle belleza al desgarro constante que es la violencia, a lo que trastorna en la gente esa ferocidad tanto en quien la ejerce como en quien la soporta, pero sí creo que el término estética devenido del aísthesis griego: percibir y sobre todo percibir por los sentidos, sea acertado en tanto que la percepción de lo bello ha sido casi que privativa del término; es hora de percibir lo otro, lo hórrido, lo atroz, lo inclemente, lo despiadado y lo inhumano, y que esa percepción nombre lo innombrable y sobre todo motive una reflexión urgente sobre esos temas que hemos querido esquivar desde siempre. Quizás poniéndolos en una novela, o en una canción o en una película logremos atraerlos al presente de la discusión y empecemos a simbolizarlos, a analizarlos y, ojalá, a solucionarlos.



A usted la violencia lo ha tocado de manera directa. ¿Escribir es como una terapia?



No, yo escribo porque no he encontrado nada que me dé más libertad que hacerlo, por lo que se me ha vuelto además de mi manera de expresión, mi forma de estar en el mundo, y claro que me sirve para tramitar algunos asuntos internos que tengo irresueltos; no considero terapéutico el ejercicio porque no consigue tranquilizarme ni colocarme, pero sí darme un destino, y además necesito esa intranquilidad y ese descolocamiento para continuar haciéndolo.



Sus amigos de barrio, la gente con la que usted creció, ya murieron. ¿Qué reflexión hace?



Solo algunos amigos con los que me crie perecieron hace tiempos, otros muchos están vivos, son personas encantadoras y valiosísimas y siguen siendo mis amigos. Y, al igual que yo, nos peleamos la vida a diario y tratamos de aportar. Pero sobre los que murieron, fueron muchachos avocados a un destino siniestro que tiene como origen y desarrollo varias vertientes y muchas implicaciones, y que creo que he tratado con mayor amplitud en mis libros.



La cuadra es lo urbano; Las travesías, lo rural. ¿Por qué ese cambio de escenario?



Porque para las exploraciones que intento hacer sobre la condición humana el escenario no importa tanto, en cambio la maldad, el dolor, el afecto y la ternura, que son temas que me interesan, están en todos los seres humanos sin importar la topografía en donde se desarrollen las historias.



Hay una enorme contradicción en Antioquia. Es uno de los departamentos donde más violencia hay y, sin embargo, su gente tiene un orgullo por él como en ninguna otra parte del país. ¿Por qué?



Ese orgullo fatuo basado en una entelequia que no existe realmente, que es el ‘ser antioqueño’, es heredado, facilista y mecánico, rasgos que también presenta la violencia, y ambos se sostienen en la ignorancia o, mejor, en la mala educación que hace que nos apeguemos a ideales y dinámicas errados, pero expeditamente aprehensibles y muy útiles a ciertos intereses particulares, y que los mantengamos aun a costa de que no resistan un análisis e incluso de que sean falsos.



Usted es profesor de Política. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas de la literatura y la política?



Pues no sé, pero buscando relaciones, todos nuestros actos en la tierra son actos políticos y la literatura habla de los actos del ser humano; por lo tanto, también es un ejercicio político y, siendo más específico, la política trata de la manera en que se organiza y gobierna un Estado, y la literatura, al ser la creación de una persona, también debe tratar de organizar y gobernar ese mundo que se inventó. Pero creo que hay más similitudes entre algunos políticos y algunos literatos, que entre la política como obra y la literatura como obra.



A propósito de clases, ¿por qué en Colombia los escritores tienen que buscarse la vida en otras actividades?



No sé si eso tenga que ver con las clases. La literatura es un mundo maravilloso que, al menos en mi caso, me permite vivir mejor. Yo vivo mejor desde que escribo. Lo otro es que Colombia es un país difícil con mucha desigualdad y con pocos ingresos para la mayoría de las personas. Entonces considero que no es solo la literatura sino que casi todas las personas tenemos que buscar dos o tres actividades que nos permitan ir tirando y llegar a fin de mes, la literatura no es la excepción, y para ser mas concreto, porque se consume poca literatura y poco arte en general, y en un sistema hiperconsumista como el actual, el consumo se traduce en mayores ingresos.



Usted forma parte de una generación que creció con miedo. ¿Ya lo venció?



No, el miedo es un sentimiento intermitente para todas las personas de este país.



En este país nuestro, en el que un ciclo de violencia sepulta en el olvido a otro, pocos jóvenes saben quiénes fueron ‘los Priscos’. ¿Quiénes fueron?



Fueron una familia vecina de mi barrio, que, entre otras muchas cosas que hacían y vivían, entre sus amores y sus dolores, con el tiempo conformaron un grupo delincuencial que fue conocido en toda la ciudad y el país y que por su influjo las personas de ese barrio conocimos muchos fenómenos riesgosos y violentos que narro en algunas de mis obras.

Antes de los sicarios había chusmeros y pájaros, y antes, federalistas y centralistas, y antes, colonizadores y colonizados, y para atrás es lo mismo, porque los motivos son los mismos FACEBOOK

TWITTER

A propósito, ¿tiene una reflexión de cómo pasamos de ‘los Priscos’ a los hermanos Castaño. De los sicarios a los paramilitares...



Creo que hacen parte de lo mismo, porque antes de los sicarios habían chusmeros y pájaros, y antes, federalistas y centralistas, y antes, colonizadores y colonizados, y hágale para atrás y es lo mismo, porque lo que cambia son las dinámicas, pero los motivos son los mismos y siguen intactos, y mientras no los aclaremos y los discutamos no se podrá detener; ahora son disidencias y nuevos clanes y mañana vendrán otros porque el ciclón no se detiene si no cerramos el vórtice.



¿Por qué cree que en Colombia abundan los armados como los escritores?



El porqué de tantos grupos es largo y sinuoso. Desde que hay una élite que gobierna al país, desde siempre, pasando por la mala educación que ya mencionamos hasta llegar a la falta de oportunidades y la desigualdad, vemos que la manera más fácil de mantener estos comportamientos nefastos pero útiles a ciertos grupos que dirigen desde siempre el poder es perpetuando la violencia en cualquiera de sus formas porque nos hace un país temeroso y necesitado que busca siempre quién lo salve, y por eso hemos mantenido la política del desamparado que urge un caudillo salvador o un mesías. Y tanto narrador porque toda empresa necesita un testigo, y como esta empresa está en permanente reconstrucción, los testigos tenemos que dar cuenta de cada nuevo fracaso.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO

Más noticias A fondo