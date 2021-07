La fuerte crítica que recibió Petro por parte de Paloma Valencia

La congresista por el Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó duras críticas a Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, en entrevista con Infobae.

Valencia se refirió al tema de las elecciones presidenciales del próximo año. “Yo creo que Gustavo Petro tiene un techo. Él tiene un treinta, treinta y cinco por ciento de la población colombiana que lo acompaña, pero no veo que mucha ciudadanía que votó por él volviera a votar por él después de lo que ha pasado con el paro, de ver lo que son capaces de hacer por conquistar el poder y por sabotear el gobierno del presidente Duque”, dijo.



Agregó que “mucha ciudadanía ve es que Gustavo Petro es un líder de muchos odios, es un líder que no tiene por encima Colombia, sino que tiene por encima su proyecto político y yo creo que eso en un político es pelar el cobre”.



Por último, la congresista uribista aseguró: “Yo creo que Petro no será presidente de Colombia porque yo creo que los colombianos quieren líderes capaces de construir, capaces de poner a Colombia por encima de sus proyectos políticos, quieren líderes que puedan soñar y construir un futuro para todos. Yo creo que Colombia no quiere líderes de odio, quiere líderes de esperanza”.

