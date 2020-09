La falsa versión de la renuncia del presidente Iván Duque

En las últimas horas varios usuarios en Twitter han publicado una imagen que suplanta los diseños que EL TIEMPO utiliza en sus plantillas de redes sociales.

La imagen muestra un entrecomillado de unas palabras que supuestamente pronunció el presidente Iván Duque. En la frase se entiende que el mandatario manifiesta su intención de renunciar antes de finalizar el 2020.



Varios tuiteros, generalmente, usan nuestras plantillas para expresar sus opiniones sobre las frases que destacamos de nuestras entrevistas o de las expresiones por parte de personajes que son noticia.



Sin embargo, en este caso, EL TIEMPO se permite aclarar que la falsa versión sobre la renuncia de Duque no ha sido publicada ni reproducida en ninguno de nuestros portales, ni en las redes oficiales del periódico en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y Youtube.



Asimismo, aclaramos que el mandatario de los colombianos no ha emitido esas declaraciones y no ha expresado su intención de renunciar.



Invitamos a los lectores a evitar compartir esta información falsa que genera confusión entre los ciudadanos.

ELTIEMPO.COM