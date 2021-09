La difícil lucha de las mujeres en la campaña electoral

Hace unos días, el 13 de septiembre, la senadora Sandra Ortiz renunció a la Terna Verde, el mecanismo con el que la Alianza Verde buscaba elegir su candidato a la presidencia. Lo hizo en un comunicado en el que dijo que se sentía como “un relleno” en este proceso por su condición de mujer.



Un tiempo atrás, la representante a la Cámara Ángela María Robledo renunció a la Colombia Humana por sentir que se quedó “sin espacio político” y cuestionó el lugar que ocupan las mujeres allí.

Al echarle un vistazo a la larga lista de aspirantes a la presidencia, el porcentaje de las mujeres apenas bordea el diez por ciento. Son tres: Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, CD; y Francia Márquez, por el Pacto Histórico.



¿Qué está pasando?, ¿por qué el país no logra superar la desigualdad de género para acceder a cargos de elección popular?



Apreciado @petrogustavo, en 2018 con un programa esperanzador, constituimos la 2da fuerza política del país. Hoy, por circunstancias conocidas, acciones, omisiones e injustificados silencios, siento que me quedé sin espacio político en @ColombiaHumana_ y he decidido renunciar. pic.twitter.com/xvft3DCElI — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) January 18, 2021

Panorama

“Las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada”, señala la resolución sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2011.



En Colombia, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), habitan 23.312.832 mujeres, es decir, el 52% de la población total del país.

Francia Márquez lanzó su precandidatura presidencial junto al Pacto Histórico. Foto: Twitter: @RoyBarreras

Sin embargo, según cifras de ONU Mujeres, el Dane y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (Cpem), para el 2019 solo el 19,7% ocuparon el cargo de congresistas y, a nivel local, hubo un 17% en asambleas departamentales, 18% en los concejos municipales, 12% en alcaldías y 15% en gobernaciones, a pesar de que son más que los hombres que se gradúan de educación superior.



En el país aún persiste la brecha de empoderamiento político. De acuerdo con el índice de Brechas de Género de 2020 (WEF – Gender Gap Index Report 2020), Colombia ocupa el puesto 33 entre 152 países, ascendiendo 29 puestos en la última medición.

Mujeres y acceso a la política electoral

Patricia Muñoz, directora de la Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, explica que la participación de las mujeres en la política electoral colombiana no es distante del panorama latinoamericano o mundial. Es decir, es un ámbito con múltiples barreras y dificultades para acceder con éxito a cargos tanto en la rama ejecutiva, como en la legislativa y la judicial.

Solo 13 países cuentan con un 50% de ministras, y en el último año, ha disminuido el número de mujeres en los gabinetes presidenciales.



¿Cuál es la situación de tu país? Míralo en este mapa de @ONUMujeres sobre las mujeres en política: https://t.co/kBifmvbpuP pic.twitter.com/7RsMh7syVC — Naciones Unidas (@ONU_es) May 11, 2021

“Ello es producto de una serie de barreras que se perpetúan con el tiempo, las cuales han comenzado a ser trabajadas, pero cambian de manera muy lenta. La política tiene muchos rasgos que favorecen la participación de los hombres por razones culturales o patriarcales, en donde se imponen unas conductas masculinas en el campo de la política electoral”, dice.



Dichas conductas, afirma, crean una serie de barreras de tipo social, económico, de relacionamiento político, de construcción de liderazgo o de posicionamiento en el campo político-electoral. “Todo esto termina por hacer más difícil el ejercicio de la política electoral para las mujeres, con relación a los hombres”, afirma.

María Fernanda Cabal, aspirante presidencial Foto: Archivo particular

Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, coincide en este punto con Patricia Muñoz y agrega que, en la mayoría de ocasiones, los espacios en donde se mueve la política, han sido masculinos. “Si es en Bogotá, se mueve en los clubes y con el whisky después de las reuniones. Si es en el sector rural, se mueve en las canchas de tejo. Las mujeres no están en estos espacios porque tienen unas responsabilidades de cuidado que no abandonan”, expresa.



Muñoz reconoce que, si bien las condiciones de acceso de la mujer a ciertos niveles de equidad están cambiando, cambian muy lentamente, como se ha visto, por ejemplo, en el plano social y económico. “Muy a pesar de que las mujeres han tenido mayor acceso a los niveles educativos, la llegada de las mujeres a los cargos de dirección, en el campo laboral, ha sido lenta”, afirma.



Además de las brechas económicas, en el campo de la política electoral, ambas investigadoras afirman que el panorama para las próximas elecciones presidenciales y legislativas en el país no cambiará mientras no exista voluntad política de los partidos políticos y sus dirigentes para implementar medidas que conduzcan a mejorar la situación.



Algunas de esas medidas, por ejemplo, explican las investigadoras que podrían ir encaminadas a visibilizar más a las mujeres en las listas a Senado y Cámara. O para que estas tengan los accesos y apoyos necesarios en términos financieros, políticos o electorales.

Paloma Valencia es una de las principales exponentes del Centro Democrático. Foto: Senado

“Si se admite que hay una deuda histórica para que las mujeres participen en política, hay que hacer acciones positivas para lograrlo; es decir, hay que hacer capacitaciones en los mismos partidos políticos. Lograr una serie de esfuerzos para transformar esto. Yo creo que los esfuerzos se dicen, pero no se hacen. Falta compromiso de los partidos, de los políticos, darse cuenta de que la sociedad es más democrática si todos estamos incluidos”, afirma Quintero.



Por otro lado, Muñoz asegura que dichas barreras que dificultan el acceso de la mujer a la política, solo pueden ser removidas con un trabajo mancomunado de los dirigentes de los partidos y así lograr que las mujeres alcancen un mayor nivel de representación.



“Debe existir una real voluntad política de los partidos para que las mujeres puedan llegar a los cargos de elección popular y no simplemente para cumplir una cuota para un ‘relleno’”, asegura la experta.

