La defensa de Colombia ante la Corte de La Haya

Con el objetivo de apoyar al equipo de defensa de Colombia, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez llegó a La Haya para la segunda ronda de las audiencias orales que se adelantan en la Corte Internacional de Justicia por el caso de la demanda de Nicaragua contra Colombia, debido a las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe.



“Colombia argumentó que este caso se trata de los derechos y libertades de ambos países en el área. Aquí no se trata del fallo del 2012, que Nicaragua ha pretendido distorsionar este caso”, aseguró la Canciller desde La Haya, donde acompañó al equipo nacional.

Durante las sesiones , los abogados y los agentes encargados de la defensa de Colombia han insistido en los argumentos de que “Nicaragua ha violado las libertades en el marco del derecho internacional que tiene Colombia”, como lo ha reiterado Manuel José Cepeda, el coagente de Colombia ante la Corte en La Haya.



La defensa de Colombia está liderada por el agente Carlos Gustavo Arrieta y apoyada por un grupo de seis abogados especialistas en derecho internacional público y asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores.



(Vea: Así van los proyectos de ley que el Comité del Paro presentó al Congreso)



“Nicaragua va a insistir en los argumentos de la demanda que presentó contra Colombia. Luego, Colombia responderá a esos argumentos de nuevo e insistirá en que Nicaragua está violando las libertades y los derechos reconocidos por el derecho internacional que tiene Colombia”, añadió Cepeda.



Al referirse a la sesión de ayer, Arrieta aseguró que Colombia hizo una presentación en la que defendió dos argumentos: “Explicó por qué tiene unos derechos claros a la zona contigua, unos derechos claros a tener presencia en la zona, a observar, a informar, y, además, atacó muy claramente los argumentos de Nicaragua. Desde esa perspectiva, el balance de la reunión es muy bueno”.



(Le puede interesar: Conozca la estructura del Congreso de la República)



Igualmente destacó que la posición de Colombia quedó muy clara con relación a los raizales y “con respecto al decreto ilegal que Nicaragua expidió”. Aseguró que nadie puede saber qué va a pasar en el proceso, pero cree que Colombia se ha defendido “muy bien”.



Adicionalmente, la Vicepresidenta afirmó que Colombia presentó los argumentos centrales de sus dos contrademandas contra Nicaragua.



“Es muy importante porque esas contrademandas son la ofensiva colombiana contra Nicaragua. Y en ellas se ha demostrado cómo ese país no solamente ha violado los derechos de pesca de los raizales en esos bancos de pesca tradicionales, sino que también ha hecho amenazas que verdaderamente impiden que nuestros raizales, hoy por hoy, tengan el acceso pacífico a sus faenas de subsistencia”, sostuvo la Canciller.



(Le recomendamos leer: Suspensión de ley de garantías, ¿cómo queda tras petición de Uribe?)



Por último, la Vicepresidenta dijo que se ha demostrado y se ha expresado, con todos los argumentos, cómo Nicaragua viola el derecho internacional cuando se adjudica de manera unilateral, por un decreto expedido en ese país, áreas marinas que no le pertenecen.



“Colombia está defendiendo sus derechos, derechos que no pueden ser desconocidos por Nicaragua, y está sosteniendo además que Colombia tiene un mandato constitucional, consagrado en el artículo 101 de la Constitución, que establece que no puede modificar sus límites sino mediante tratado”, explicó Arrieta.



Sobre este asunto ,el presidente Iván Duque dijo ayer que “Colombia siguió defendiendo” los derechos de nuestro país. Señaló que se ha hecho “una defensa no solamente digna y honrosa” y agregó que Colombia no dejará nunca de defender nuestros derechos y de los de la comunidad raizal en nuestro archipiélago histórico e indivisible de San Andrés.



El próximo viernes, el país centroamericano cerrará las audiencias ante la Corte dando respuesta a las contrademandas de Colombia.



(Además: Gustavo Petro dice que lo quieren llevar a los 'sótanos del infierno')

Lea también

POLÍTICA