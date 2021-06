¿Tendrá en cuenta la CIDH las declaraciones de Nelson Alarcón?

Luego de que se conociera un video grabado el pasado miércoles del ejecutivo de Fecode y miembro del Comité Nacional del Paro (CNP), Nelson Alarcón, en el que afirma: “Y esa es una de las tácticas. Aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto es de largo aliento, esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá”, el Gobierno colombiano se pronunció ante los hechos a través del consejero presidencial Emilio Archila.

“Estimamos que dentro de la objetividad que le corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este elemento debe ser tenido en cuenta muy cuidadosamente de cara a los testimonios que estuvieron rindiendo ayer”, expresó Archila.



El video fue filmado este miércoles tras el encuentro de la CIDH con el CNP. Pero ¿podrían repercutir las declaraciones de Alarcón en la visita de trabajo que realizó la CIDH en Colombia?



Para Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, la posibilidades de que dicha información sea tenida en cuenta por la CIDH es poca, ya que dicha institución hará “un análisis meramente técnico de la situación, es decir, va a contrastar los hechos con las violaciones de los derechos humanos que se cometieron y va a emitir un informe imparcial, independiente y autónomo frente a cuáles fueron estas violaciones y qué medidas se tienen que tomar para atender dichas violaciones”.



Martínez asegura que no tendrán en cuenta ningún tipo de consideración política porque no hace parte de la función de monitoreo de la CIDH.



Cristina Rosero, abogada y Magister en derechos humanos, explica que si bien la información sobre Alarcón se puede entregar a la CIDH porque se han abierto los canales para hacerlo, se debe tener presente que el objeto de la visita está centrado en las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante el Paro Nacional y en casos particulares como los bloqueos. “La manera en que analice la información va a estar enfocada en ese punto”, afirma.



Por otro lado, durante su último día de trabajo en Colombia, miembros de la CIDH se vieron envueltos en enfrentamientos por disturbios ocurridos cuando ingresaban al Portal de las Américas o Puerto Resistencia.



Una de las peticiones de la sociedad civil era que dicha institución visitara lugares simbólicos de la protesta social. “Yo creo que la Comisión ha sido muy clara, y esto se ve en el informe que sacaron sobre derecho a la protesta, en el sentido de que un hecho violento, en el marco de una protesta, no quiere decir que esa protesta sea violenta en sí, que yo creo que es lo que tendrán en cuenta para lo que se presentó ayer. Yo creo que la Comisión nunca ha negado que ha habido actos de vandalismo y disturbios”, explicó Jessica Corredor, directora del área internacional en Dejusticia.