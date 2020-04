Gaviria, Santos y otros líderes se unen en llamado al G20

A través de una carta, varios líderes mundiales piden que se inmediatamente se tomen acciones tanto sanitarias como económicas para atender la pandemia por COVID-19. Esta es la carta que enviaron.

Estamos escribiendo para pedir una acción coordinada internacionalmente inmediata, dentro de los próximos días, para abordar nuestra profundización de las crisis económicas y de salud global de COVID-19.



El comunicado de la Cumbre de Líderes Extraordinarios del G20 del 26 de marzo de 2020 reconoció la gravedad y la urgencia de las crisis económicas y de salud pública entrelazadas, pero ahora requerimos medidas específicas urgentes que puedan acordarse con rapidez y escala: apoyo de emergencia para el mundo iniciativas de salud lideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y medidas de emergencia para restaurar la economía global. Ambos requieren que los líderes mundiales se comprometan a financiar mucho más allá de la capacidad actual de nuestras instituciones internacionales existentes.



En 2008-2010, la crisis económica inmediata podría superarse cuando se abordara la falla económica: la subcapitalización del sistema bancario global. Ahora, sin embargo, la emergencia económica no se resolverá hasta que la emergencia de salud se aborde de manera efectiva: la emergencia de salud no terminará simplemente conquistando la enfermedad en un solo país, sino asegurando la recuperación de COVID-19 en todos los países.

Medidas mundiales de salud

Todos los sistemas de salud, incluso los más sofisticados y mejor financiados, están cediendo a las presiones del virus. Sin embargo, si no hacemos nada ya que la enfermedad se propaga en las ciudades más pobres de África, Asia y América Latina y en comunidades frágiles que tienen pocos equipos de prueba, ventiladores y suministros médicos; y donde el distanciamiento social e incluso lavarse las manos son difíciles de lograr, COVID-19 persistirá allí y resurgirá para golpear al resto del mundo con nuevas rondas que prolongarán la crisis.



Los líderes mundiales deben acordar de inmediato comprometer $ 8 mil millones, según lo establecido por la Junta de Monitoreo de Preparación Global, para llenar los vacíos más urgentes en la respuesta COVID-19. Esto incluye:



• La OMS necesita con urgencia mil millones de dólares este año: esto permitiría a la OMS llevar a cabo su mandato de importancia crítica en su totalidad. Si bien ha lanzado un llamamiento público (200,000 personas y organizaciones han donado generosamente más de $ 100 millones), no se puede esperar que dependa de donaciones de caridad.



• $ 3 mil millones para vacunas: la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) está coordinando el esfuerzo de investigación global para desarrollar y ampliar las vacunas COVID-19 efectivas. Además, Gavi, la Alianza de Vacunas tendrá un papel importante en la obtención y distribución equitativa de vacunas a los países más pobres y requiere $ 7.4 mil millones para su reposición: esto debe ser financiado en su totalidad.



• $ 2.25 mil millones para Terapéutica: el Acelerador de Terapéutica COVID-19 tiene como objetivo entregar 100 millones de tratamientos para fines de 2020 y está buscando estos fondos para desarrollar y ampliar rápidamente el acceso a la terapéutica.



En lugar de que cada país, o estado o provincia dentro de él, compita por una parte de la capacidad existente, con el riesgo de aumentar rápidamente los precios, también deberíamos aumentar enormemente la capacidad al apoyar a la OMS en la coordinación de la producción y adquisición de suministros médicos a nivel mundial como kits de prueba, equipos de protección personal y tecnología ITU para satisfacer plenamente la demanda mundial. También tendremos que almacenar y distribuir equipos esenciales.



Se requerirán otros $ 35 mil millones, como lo destacó la OMS, para apoyar a los países con sistemas de salud más débiles y poblaciones especialmente vulnerables, incluida la provisión de suministros médicos vitales, apoyo adicional a la fuerza laboral nacional de salud (70 % de los cuales en muchos países están mal pagados mujeres), y el fortalecimiento de la resiliencia nacional y la preparación. Según la OMS, casi el 30 % de los países no tienen planes nacionales de respuesta de preparación COVID-19 y solo la mitad tiene un programa nacional de prevención y control de infecciones. Los sistemas de salud en los países de bajos ingresos tendrán dificultades para hacer frente; Incluso las estimaciones más optimistas del Imperial College London sugieren que habrá 900,000 muertes en Asia y 300,000 en África.



Proponemos la convocación de una conferencia global de promesas de contribuciones, su tarea respaldada por un Grupo de trabajo ejecutivo del G20, para comprometer recursos para satisfacer estas necesidades de emergencia de salud global.

Medidas económicas mundiales

Los gobiernos nacionales han hecho mucho para contrarrestar la caída descendente de sus economías. Pero un problema económico global requiere una respuesta económica global. Nuestro objetivo debe ser evitar que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia y que una recesión global se convierta en una depresión global. Para garantizar esto, se necesitan iniciativas fiscales, monetarias, del banco central y antiproteccionistas mejor coordinadas.



Los ambiciosos estímulos fiscales de algunos países serán aún más efectivos si se complementan con mayor fuerza por todos los países en condiciones de hacerlo.



• Un grupo más amplio de bancos centrales debería tener acceso a los arreglos para los swaps de divisas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) debería celebrar acuerdos de intercambio con los principales bancos centrales.



El FMI debería usar esos recursos de divisas y establecer su propia línea de intercambio para proporcionar apoyo financiero de emergencia a las naciones emergentes y en desarrollo. Pero es vital que si queremos evitar despidos masivos, las garantías que se brindan en cada país sean rápidamente seguidas por los bancos a través del apoyo en terreno para empresas y particulares.



• Las economías emergentes, y en particular las de los países más pobres, necesitan ayuda especial, sobre todo para garantizar que el apoyo llegue a todos los afectados por la drástica disminución de la actividad económica. El FMI ha dicho que movilizará todos sus recursos disponibles. Debería haber una asignación adicional de alrededor de $ 500- $ 600 mil millones en Derechos Especiales de Giro (DEG). Al mismo tiempo, para garantizar una financiación suficiente para países individuales, alentamos a los miembros del FMI a permitir que se excedan los límites de las cuotas de préstamos en los países más necesitados.



• El Banco Mundial y muchos de los bancos regionales de desarrollo han sido recapitalizados recientemente, pero se necesitarán más. Es probable que, como en 2009, cuando el gasto del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) pasó de $ 16 mil millones a $ 46 mil millones, y los bancos regionales de desarrollo necesitarán una expansión mucho mayor de los recursos disponibles.



• Para cumplir con sus responsabilidades de ayuda humanitaria, y para los refugiados y las personas desplazadas, cuya situación es probable que se desespere, y para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, las agencias de la ONU han emitido esta semana un llamado inmediato por $ 2 mil millones de recursos adicionales que se necesitan con urgencia.



• La comunidad internacional debería renunciar a los pagos de la deuda de los países más pobres de este año, incluidos $ 44 mil millones adeudados por África, y considerar el alivio de la deuda futura para permitir a los países pobres el espacio fiscal para abordar el impacto económico y de salud de la pandemia COVID-19. Pedimos al G20 que encargue al FMI y al Banco Mundial que evalúen aún más la sostenibilidad de la deuda de los países afectados.



• Estamos de acuerdo con los líderes de los países africanos y en desarrollo que, dada la amenaza existencial para sus economías, la interrupción creciente de los medios de vida y la educación y su capacidad limitada para proteger a las personas y las empresas, que se necesitará al menos $ 150 mil millones de apoyo general para la salud y la seguridad social. Redes y otra ayuda urgente.



Estas asignaciones deben acordarse de inmediato, coordinarse por un Grupo de trabajo ejecutivo del G20 como parte del Plan de acción del G20, y confirmarse en su totalidad en las próximas reuniones del FMI y el Banco Mundial. Las dos instituciones económicas centrales deben recibir garantías de que se recibirán fondos bilaterales adicionales y acordar la necesidad de nuevas inyecciones de capital.



La solución a más largo plazo es un replanteamiento radical de la salud pública mundial y una remodelación, junto con la dotación adecuada de recursos, de la arquitectura financiera y de salud global.



Las Naciones Unidas, los gobiernos de las naciones del G20 y los socios interesados deberían trabajar juntos para coordinar más acciones.

Firmado



Bertie Ahern - Taoiseach de la República de Irlanda (1997-2008).

Montek Singh Ahluwalia - Vicepresidente de la Comisión de Planificación de India (2004-2014).

Masood Ahmed - Presidente del Centro para el Desarrollo Global.

Excmo. Dr. Abdulaziz Altwaijri - Director General de la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1991-2019).

Giuliano Amato - Primer Ministro de Italia (1992-1993; 2000-2001).

Mohamed Amersi - Fundador y Presidente, Fundación Amersi.

Louise Arbor - Representante Especial de las Naciones Unidas para la Migración Internacional; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2004-2008).

Óscar Arias - Presidente de Costa Rica (2006-2010) ².

Shaukat Aziz - Primer Ministro de Pakistán (2004-2007) ³.

Gordon Bajnai - Primer Ministro de Hungría (2009-2010).

Jan Peter Balkenende - Primer Ministro de los Países Bajos (2002-2010) ².

SE Joyce Banda - Presidente de Malawi (2012-2014) ².

Ehud Barak - Primer Ministro de Israel (1999-2001) ¹.

Nicolás Ardito Barletta - Presidente de Panamá (1984-1985).

José Manuel Barroso - Primer Ministro de Portugal (2002-2004); Presidente de la Comisión Europea (2004-2014); Presidente no ejecutivo de Goldman Sachs International².

Kaushik Basu - Presidente de la Asociación Económica Internacional; Economista Jefe del Banco Mundial (2012-2016).

Dr. Deus Bazira - Codirector del Centro de Práctica Global de Salud e Impacto y Profesor Asociado de Medicina, Centro Médico de la Universidad de Georgetown.

Marek Belka, eurodiputado, primer ministro de Polonia (2004-2005); Viceprimer Ministro y Ministro de Hacienda (2001-2002); Director del Departamento Europeo, FMI (2008-2010).

Nicolas Berggruen - Presidente del Instituto Berggruen³.

Profesor Erik Berglöf - Director del Instituto de Asuntos Globales, London School of Economics; Economista jefe del BERD (2006-2014).

Sali Berisha - Presidente de Albania (1992-1997); Primer ministro (2005-2013) ¹.

Sir Tim Besley - Presidente de la Asociación Económica Internacional (2014-2017); Profesor de Economía y Ciencias Políticas, LSE.

Carl Bildt - Primer Ministro de Suecia (1991-1994); Ministro de Asuntos Exteriores (2006-2014) ².

Valdis Birkavs - Primer Ministro de Letonia (1993-1994) ².

Tony Blair - Primer Ministro del Reino Unido (1997-2007).

James Brendan Bolger - Primer Ministro de Nueva Zelanda (1990-1997).

Kjell Magne Bondevik - Primer Ministro de Noruega (1997-2000; 2001-2005) ².

Lakhdar Brahimi - Ministro de Asuntos Exteriores de Argelia (1991-1993); Enviado de la ONU y la Liga Árabe a Siria (2012-2014); Miembro de The Elders.

Gordon Brown - Primer Ministro del Reino Unido (2007-2010).

Gro Harlem Brundtland - Primer Ministro de Noruega (1990-1996); Director General de la OMS (1998-2003); Miembro de The Elders².

John Bruton - Taoiseach de la República de Irlanda (1994-1997) ².

Felipe Calderón - Presidente de México (2006-2012) ².

Rafael Ángel Calderón - Presidente de Costa Rica (1990-1994).

Fernando Henrique Cardoso - Presidente de Brasil (1995-2002) ².

Hikmet Çetin - Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía (1991-1994) ¹.

Laura Chinchilla - Presidenta de Costa Rica (2010-2014) ².

SE Joaquim Chissano - Presidente de Mozambique (1986-2005) ².

Helen Clark - Primer Ministro de Nueva Zelanda (1999-2008); Administrador del PNUD (2009-2017) ².

Emil Constantinescu - Presidente de Rumania (1996-2000) ¹.

Ertharin Cousin - Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (2012-2017).

Herman De Croo - Presidente de la Cámara de Representantes de Bélgica (1999-2007) ¹.

Mirko Cvetković - Primer Ministro de Serbia (2008-2012) ¹.

Gavyn Davies: cofundador y presidente de Fulcrum Asset Management; Economista Jefe y Presidente del Departamento de Inversión Global, Goldman Sachs (1988-2001); Presidente de la BBC (2001-2004).

Kemal Derviş - Ministro de Asuntos Económicos de Turquía (2001-2002); Administrador del PNUD (2005-2009); Miembro principal de Economía Global y Desarrollo, Brookings Institute.

Ruth Dreifuss - Presidenta de la Confederación Suiza (1999); Miembro del Consejo Federal Suizo (1993-2002).

Dr. Mark Dybul - Director Ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (2012-2017); Codirector del Centro de Práctica Global de Salud e Impacto y Profesor de Medicina, Centro Médico de la Universidad de Georgetown.

Dr. Victor J. Dzau - Presidente de la Academia Nacional de Medicina.

Mikuláš Dzurinda - Primer Ministro de Eslovaquia (1998-2006); Ministro de Asuntos Exteriores (2010-2012).

Gareth Evans - Ministro de Relaciones Exteriores de Australia (1988-1996); Presidente y CEO de International Crisis Group (2000-2009).

Profesor Sir Jeremy Farrar - Director de Wellcome Trust.

Joschka Fischer - Ministro de Asuntos Exteriores y Vicecanciller de Alemania (1998-2005).

Franco Frattini - Ministro de Asuntos Exteriores de Italia (2002-2004; 2008-2011); Comisario europeo (2004-2008) ¹.

Chiril Gaburici - Primer Ministro de Moldavia (2015); Ministro de Economía e Infraestructura (2018-2019) ¹.

Ahmed Galal - Ministro de Finanzas de Egipto (2013-2014).

Nathalie de Gaulle - Presidenta y cofundadora de NB-INOV; Fundador de Under 40¹.

César Gaviria - Presidente de Colombia (1990-1994); Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (1994-2004) ².

Felipe Gonzalez - Primer Ministro de España (1982-1996) ³.

Dr Hamish Graham - Consultor pediatra e investigador en el Royal Children's Hospital and Center for International Child Health, University of Melbourne.

Bryan Grenfell OBE FRS - Kathryn Briger y Sarah Fenton Profesora de Ecología y Asuntos Públicos, Universidad de Princeton.

Ameenah Gurib-Fakim - Presidenta de Mauricio (2015-2018) ¹.

Sergei Guriev - Economista jefe del BERD (2016-2019); Profesor de Economía, Ciencias Po.

Alfred Gusenbauer - Canciller de Austria (2000-2008) ².

Lucio Gutiérrez - Presidente de Ecuador (2003-2005).

Tarja Halonen - Presidenta de Finlandia (2000-2012) ².

Ricardo Hausmann - Ministro de Planificación de Venezuela (1992-1993); Profesor de la Kennedy School of Government, Harvard.

Toomas Hendrik Ilves - Presidente de Estonia (2006-2016).

Edward C. Holmes - Compañero Laureado Australiano ARC; Profesor de la Universidad de Sydney.

Bengt Holmström - Premio Nobel de Ciencias Económicas (2016); Profesor de Economía, MIT.

Mo Ibrahim - Fundador de Celtel; Presidente de la Fundación Mo Ibrahim³.

Ekmeleddin İhsanoğlu - Secretario General de la Organización de Cooperación Islámica (2004-2014) ¹.

Dalia Itzik - Presidente interino de Israel (2007); Presidente de la Knéset (2006-2009) ¹.

Mladen Ivanić - Miembro de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina (2014-2018) ¹.

Gjorge Ivanov - Presidente de Macedonia del Norte (2009-2019) ¹.

Hina Jilani - Abogada de la Corte Suprema de Pakistán; Miembro de The Elders.

Mehdi Jomaa - Primer Ministro de Túnez (2014-2015) ².

Ivo Josipović - Presidente de Croacia (2010-2015) ¹.

Mats Karlsson - Vicepresidente de Asuntos Externos del Banco Mundial (1999-2011) ¹.

Caroline Kende-Robb - Directora Ejecutiva del Panel de Progreso de África (2011-2017); Secretario general de CARE International (2018-2020).

John Key - Primer Ministro de Nueva Zelanda (2008-2016).

SE Jakaya Kikwete - Presidente de Tanzania (2005-2015).

Ban Ki-Moon - Secretario General de la ONU (2007-2016); Vicepresidente de The Elders².

Frederik Willem de Klerk - Presidente del Estado de Sudáfrica (1989-1994).

Horst Köhler - Presidente de Alemania (2004-2010) ².

Jadranka Kosor - Primer Ministro de Croacia (2009-2011) ¹.

SE John Kufuor - Presidente de Ghana (2001-2009).

Chandrika Kumaratunga - Presidente de Sri Lanka (1994-2005) ².

Luis Alberto Lacalle Herrera - Presidente de Uruguay (1990-1995) ².

Ricardo Lagos - Presidente de Chile (2000-2006); Miembro de los Ancianos²³.

Zlatko Lagumdzija - Ministro de Asuntos Exteriores de Bosnia y Herzegovina (2012-2015) ².

Pascal Lamy - Director General de la Organización Mundial del Comercio (2005-2013) ³.

Hong-Koo Lee - Primer Ministro de Corea del Sur (1994-1995) ².

Yves Leterme - Primer Ministro de Bélgica (2009-2011) ².

Enrico Letta - Primer Ministro de Italia (2013-2014).

Profesor Justin Yifu Lin - Economista Jefe y Vicepresidente Senior del Banco Mundial (2008-2012); Decano del Instituto de Nueva Economía Estructural, Universidad de Pekín.

Tzipi Livni - Ministra de Relaciones Exteriores de Israel (2006-2009); Ministro de Justicia (2013-2014) ¹.

Petru Lucinschi - Presidente de Moldova (1997-2001) ¹.

Nora Lustig - Presidenta emérita de la Asociación Económica de América Latina y el Caribe; Profesor de Economía Latinoamericana, Universidad de Tulane.

Graça Machel - Ministra de Educación y Cultura de Mozambique (1975-1986); Vicepresidente de The Elders.

Mauricio Macri - Presidente de Argentina (2015-2019).

Giorgi Margvelashvili - Presidente de Georgia (2013-2018) ¹.

Sir John Major, primer ministro del Reino Unido (1990-1997).

Moussa Mara - Primer Ministro de Mali (2014-2015) ¹.

Paul Martin - Primer Ministro de Canadá (2003-2006) ³.

Péter Medgyessy - Primer Ministro de Hungría (2002-2004) ¹.

Rexhep Meidani - Presidente de Albania (1997-2002) ¹².

Stjepan Mesić - Presidente de Croacia (2000-2010) ¹².

SE Benjamin Mkapa - Presidente de Tanzania (1995-2005) ².

Mario Monti - Primer Ministro de Italia (2011-2013) ³.

Amre Moussa - Secretario general de la Liga Árabe (2001-2011); Ministro de Asuntos Exteriores de Egipto (1991-2001) ¹.

Joseph Muscat - Primer Ministro de Malta (2013-2020) ¹.

Dawn Nakagawa - Vicepresidente Ejecutivo, Instituto Berggruen.

Andrew Natsios - Profesor Ejecutivo, Bush School of Government & Public Service; Administrador de USAID (2001-2006).

Bujar Nishani - Presidente de Albania (2012-2017) ¹.

Gustavo Noboa - Presidente de Ecuador (2000-2003).

Jefe Olusegun Obasanjo - Presidente de Nigeria (1999-2007).

Dr. Ngozi Okonjo-Iweala - Presidente de la Junta de la Alianza Global para Vacunas e Inmunización; Ministro de Hacienda de Nigeria (2011-2015).

Lord Jim O'Neill - Presidente de Chatham House.

Djoomart Otorbayev - Primer Ministro de Kirguistán (2014-2015) ¹.

Roza Otunbayeva - Presidente de Kirguistán (2010-2011) ².

Ana Palacio - Ministra de Asuntos Exteriores de España (2002-2004) ¹.

Sir Geoffrey Palmer - Primer Ministro de Nueva Zelanda (1989-90); Presidente de la Comisión de Derecho de Nueva Zelanda (2005-2010).

George Papandreou - Primer Ministro de Grecia (2009-2011) ¹.

Andrés Pastrana - Presidente de Colombia (1998-2002) ².

PJ Patterson - Primer Ministro de Jamaica (1992-2005) ².

Sir Christopher Pissarides - Premio Nobel de Ciencias Económicas (2010); Profesor de Economía y Ciencias Políticas, LSE.

Romano Prodi - Primer Ministro de Italia (2006-2008); Presidente de la Comisión Europea (1999-2004).

Jan Pronk - Ministro de Cooperación al Desarrollo, Países Bajos (1989-1998); Profesor Emérito del Instituto Internacional de Estudios Sociales, La Haya.

Jorge Quiroga - Presidente de Bolivia (2001-2002) ².

Zeid Raad al Hussein - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2014-2018); Miembro de los Ancianos.

Iveta Radičová - Primer Ministro de Eslovaquia (2010-2012) ².

Jose Ramos Horta - Presidente de Timor Oriental (2007-2012) ².

Ribscar Ribas Reig - Primer Ministro de Andorra (1990-1994) ².

Mary Robinson - Presidenta de Irlanda (19990-1997); Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Silla de los Ancianos².

Miguel Ángel Rodríguez - Presidente de Costa Rica (1998-2002).

Dani Rodrik - Presidente electo de la Asociación Económica Internacional; Profesor de Economía Política Internacional, Universidad de Harvard.

Petre Roman - Primer Ministro de Rumania (1989-1991) ².

Kevin Rudd - Primer Ministro de Australia (2007-2010; 2013) ³.

Jorge Sampaio - Presidente de Portugal (1996-2006) ².

Julio Maria Sanguinetti - Presidente de Uruguay (1985-1990; 1995-2000) ².

Juan Manuel Santos - Presidente de Colombia (2010-2018); Premio Nobel de la Paz (2016); Miembro de The Elders.

Kailash Satyarthi - Premio Nobel de la Paz (2014); Fundador de Bachpan Bachao Andolan, Marcha mundial contra el trabajo infantil y Campaña mundial por la educación.

Wolfgang Schüssel - Canciller de Austria (2000-2007).

Ismail Serageldin - Vicepresidente del Banco Mundial (1992-2000); Copresidente de NGIC.

Profesor John Sexton - Presidente Emérito, Universidad de Nueva York; Presidente (2002-2015); Decano, Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (1988-2002).

Dama Jenny Shipley - Primer Ministro de Nueva Zelanda (1997-1999) ².

SE Ellen Johnson Sirleaf - Presidenta de Liberia (2006-2018); Miembro de The Elders.

Javier Solana - Secretario general del Consejo de la UE (1999-2009); Secretario general de la OTAN (1995-1999) ².

George Soros - Fundador y Presidente de Open Society Foundations.

Michael Spence - Premio Nobel de Ciencias Económicas (2001); William R. Berkley Profesor de Economía y Empresa, NYU³.

Devi Sridhar - Profesor de Salud Pública Global, Universidad de Edimburgo.

Lord Nicholas Stern - Economista Jefe y Vicepresidente Senior del Banco Mundial (2000-2003); Economista Jefe del BERD (1994-1999) y Profesor de Economía y Gobierno, LSE.

Joseph Stiglitz - Economista Jefe del Banco Mundial (1997-2000); Premio Nobel de Ciencias Económicas (2001); Profesor de la Universidad de Columbia³.

Petar Stoyanov - Presidente de Bulgaria (1997-2002) ¹.

Laimdota Straujuma - Primer Ministro de Letonia (2014-2016) ¹.

Federico Sturzenegger - Presidente del Banco Central de Argentina (2015-2018); Profesor de la Universidad de San Andrés.

Hanna Suchocka - Primer Ministro de Polonia (1992-1993) ².

Lawrence Summers - Secretario del Tesoro de los Estados Unidos (1999-2001); Subsecretario del Tesoro (1995-1999); Economista Jefe del Banco Mundial (1991-1993); Director del Consejo Económico Nacional (2009-2010) ³.

Boris Tadić - Presidente de Serbia (2004-2012) ¹.

Jigme Y. Thinley - Primer Ministro de Bután (2008-2013) ².

Helle Thorning-Schmidt - Primer Ministro de Dinamarca (2011-2015) ³.

Eka Tkeshelashvili - Viceprimer Ministro de Georgia (2010-2012) ¹.

Jean-Claude Trichet - Presidente del Banco Central Europeo (2003-2011); Gobernador del Banco de Francia (1993-2003).

Danilo Türk - Presidente de Eslovenia (2007-2012); Presidente de WLA Club de Madrid.

Cassam Uteem - Presidente de Mauricio (1992-2002) ².

Andrés Velasco - Ministro de Hacienda de Chile (2006-2010); Decano de la Escuela de Políticas Públicas, LSE.

Guy Verhofstadt - Primer Ministro de Bélgica (1999–2008).

Vaira Vīķe-Freiberga - Presidente de Letonia (1999-2007) ¹.

Leonard Wantchekon - Fundador y Presidente de la Escuela Africana de Economía; Profesor de Política y Asuntos Internacionales, Universidad de Princeton.

Shang-Jin Wei - Economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo (2014-2016); Profesor de Negocios y Economía y Finanzas y Economía de China, Columbia Business School.

Dr. Rowan Williams - Arzobispo de Canterbury (2002-2012); Presidente de Christian Aid.

James Wolfensohn - Presidente del Banco Mundial (1995-2005).

George Yeo - Ministro de Asuntos Exteriores de Singapur (2004-2011) ³.

Malala Yousafzai - Premio Nobel de la Paz (2014).

Kateryna Yushchenko - Primera Dama de Ucrania (2005-2010) ¹.

Viktor Yushchenko - Presidente de Ucrania (2005-2010) ¹.

José Luis Rodríguez Zapatero - Primer Ministro de España (2004-2011).

Ernesto Zedillo - Presidente de México (1994-2000); Miembro de The Elders²³.

Min Zhu - Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional (2011-2016) ³.

ActionAid Reino Unido - Girish Menon, CEO.

Centro Africano para la Transformación Económica (ACET) - Dr. KY Amoako, Presidente y Fundador.

Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) - Dra. Agnes Kalibata, Presidenta.

CARE International UK - Laurie Lee, CEO.

Agencia Católica para el Desarrollo de Supervisores (CAFOD) - Christine Allen, Directora.

Christian Aid - Amanda Mukwashi, CEO.

Oxfam - Dr. Danny Sriskandarajah, CEO.

Save the Children International - Inger Ashing, CEO.

Save the Children Reino Unido - Kevin Watkins, CEO.

Su mundo: Justin van Fleet, presidente.

WaterAid Reino Unido - Tim Wainwright, CEO.

También estamos agradecidos por el apoyo de:

Dr. Abiy Ahmed - Primer Ministro de Etiopía.

SE Julius Maada Bio - Presidente de Sierra Leona.

Jeque Hasina - Primer Ministro de Bangladesh.

Ken Ofori-Atta - Ministro de Finanzas de Ghana y presidente del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.

¹ Miembro del Centro Internacional Nizami Ganjavi (NGIC).

² Miembro del WLA Club de Madrid.

³ Miembro del Consejo del Siglo XXI del Instituto Berggruen.