Este lunes, el periodista Félix de Bedout aseguró en La W que fue al expresidente Juan Manuel Santos y a su esposa, María Clemencia Rodríguez, a quienes no les permitieron abordar un vuelo de Avianca que provenía de Canadá hacia Colombia.



El hecho, que habría ocurrido a finales de mayo, fue mencionado inicialmente el pasado domingo por el periodista Héctor Abad Faciolince en su columna en El Espectador titulada 'Abuso anónimo'. Sin embargo, no reveló la identidad del exmandatario a quien no le permitieron abordar el avión.



Abad detalló en su columna que a pesar de que el expresidente y su esposa ya habían realizado los trámites migratorios, tenían los pases de abordaje y habían registrado el equipaje, se les impidió embarcar el avión en el momento del abordaje y sin explicaciones.



“Cuando el ciudadano y su esposa intentan pedir explicaciones, no se les da ninguna. Simplemente les repiten que no pueden embarcar. Es más, les piden que se retiren, que ahí estorban. Sobra decir que el ciudadano no está borracho, ni ha sido agresivo, ni ha infringido ninguna regla”, escribió Héctor Abad.



Según lo que cuenta el periodista en su columna, su esposa (María Clemencia) intentó averiguar los motivos por los que les negaron el abordaje y le respondieron que "hay órdenes de no dejar pasar a bordo a su marido", pero que ella podía viajar sola si quería.



Juan Manuel Santos junto con su esposa, María Clemencia Rodríguez. Foto: AFP

Finalmente, el avión despegó con el equipaje de ambos a bordo y ellos tuvieron que pasar la noche en el aeropuerto y comprar un nuevo pasaje con otra compañía para regresar a Colombia al día siguiente.



Por último, el expresidente se contactó con Avianca para hacer el reclamo y solicitar el reembolso del dinero que pagaron por los tiquetes, pero luego de varios meses, según Faciolince, no le han dado respuesta.



“El gerente de Avianca promete averiguar y darle una respuesta en 24 horas. Hasta el día de hoy no ha habido respuesta ni se les ha reembolsado el dinero. Las maletas sí llegaron”, señala la columna de Faciolince.



Respuesta de la aerolínea

Un documento con fecha del 14 de junio de la aerolínea Air Canada respondió al reclamo hecho por el expresidente Santos a Avianca. En él se explica que luego de la investigación se pudo determinar que hubo un retraso de 9 minutos en el vuelo AC120 de Vancouver a Toronto el 28 de mayo.



"Este retraso a su vez provocó que nuestros sistemas volvieran a reservar su viaje en el próximo vuelo disponible ya que la conexión no se consideró factible. Para completar este proceso de cambio de reserva, Air Canada tuvo que tomar el control de su billete electrónico", explicó Air Canada.



Según la aerolínea canadiense, este retraso y cambio de vuelo fue lo que impidió que Santos pudiera abordar el vuelo AV205 de Avianca. Además de ofrecer disculpas, Air Canada le ofreció al expresidente un "descuento único" del 25 % en la tarifa base de su próximo vuelo.



