Joven con coronavirus estuvo en una iglesia del norte de Bogotá

EL TIEMPO conoció que la joven de 19 años procedente de Italia que resultó ser el primer caso diagnosticado con coronavirus en Colombia estuvo el domingo 1 de marzo en la iglesia de Bogotá Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral, sede Chicó, a la que asisten más de 1.000 personas a cada servicio.



Según fuentes de la iglesia, la joven ingresó hacia las 10:30 a.m. acompañada con dos personas y estuvo presente en uno de los cultos de ese día, que tienen una duración de una hora y media.



La joven, al conocer su diagnóstico, le dio esta información al Instituto Nacional de Salud e inmediatamente la iglesia tomó las medidas preventivas, entre las que se encuentra que cada uno de los visitantes se aplique gel antibacterial en las manos en la entrada.



Trascendió que la misma joven le señaló a la iglesia en un mapa donde estuvo sentada. El mapa, luego, fue compartido con los asistentes.

Este fue el mapa revelado durante el servicio con la ubicación de la joven. Foto: Archivo particular

Este domingo, el pastor que presidió uno de los servicios de la mañana, Alejandro Llanos, leyó un comunicado refiriéndose a la joven. Detalló que cuando estuvo en la iglesia no presentaba síntomas.

Comunicado iglesia Este fue el mensaje a los fieles.

Además, pidió que "las personas que hayan estado en el tercer servicio del domingo pasado en el sector que aparece en la pantalla (proyecto un mapa de la ubicación)" se acerquen a los servicios de salud de la iglesia para entregar sus datos y hacerles seguimiento, acorde a protocolos del Instituto Nacional de Salud.



Al escuchar las instrucciones, algunas personas que asistieron este domingo se miraban asombradas. Un señor, quien estaba ubicado en un ligar muy cercano a la dónde se sentó la joven se enojó y dijo que le hubieran avisado antes de sentarse ahí. Sin embargo Llanos (quien también es médico), asegura que “el virus no permanece en el lugar y las personas ocho días después no tienen riesgo”.



"Les pido no tener ningún tipo de alerma, ya hemos pasado por situaciones similares, recuerden el virus del H1N1: nunca hubo un problema serio en nuestra congregación, en nuestros hogares, en nuestro colegio, siempre y cuando tomemos las medidas preventivas", añadió.

Concluyó pidiéndole a quien tenga síntomas que no asista a los servicios, usar tapabocas y consultar con sus servicios de salud.



