Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como 'Jota Pe' Hernández, ganó reconocimiento en las redes sociales como 'youtuber' e 'influener'. Sin embargo, en las pasadas elecciones legislativas ganó una curul en el Senado y ahora es congresista electo.



Hernández, electo con el partido Alianza Verde, fue el tercer senador más votado con más de 146 mil votos, superando a líderes de políticos de larga trayectoria como Humberto de la Calle, quien estaba en el mismo partido.

'Jota Pe' tomará posesión de su nuevo cargo el próximo 20 de julio; no obstante, su activismo político no se ha hecho esperar. Este miércoles, el congresista electo se comprometió con los motociclistas del país para no permitir que les cobren peajes.



"Tengo en mis manos el proyecto con el que pretendían hacer ley el cobro de peaje para las motocicletas en Colombia. Este proyecto del año 2020 fue archivado, pero en estos próximos cuatro años pueden volver a radicarlo", aseguró 'Jota Pe' en un video que publicó en sus redes sociales.



El 'youtuber' aseguró en esta grabación que en los próximos cuatro años será presentado de nuevo el proyecto que busca cobrar peaje a las motocicletas, aunque no señala quién sería el ponente de dicha propuesta.



"Se supone que en estos próximos cuatro años van a radicar un nuevo proyecto en el que solamente las motocicletas con un cilindraje superior a 500 van a pagar peaje, pero aquí en Colombia eso es puro parapeto porque luego de que le metan el peaje a esas motocicletas van a empezar a reducirlo y todas terminarán pagando", sentenció.



¿Existe un proyecto de ley para cobrar peaje a motociclistas?

Durante la campaña presidencial que vivió el país recientemente, el hoy presidente electo, Gustavo Petro, hizo una propuesta con respecto al pago de peajes para los motociclistas.



Petro escribió en su cuenta de Twitter: “Propuesta para motociclistas trabajadores y trabajadoras de Colombia. Disminuiremos las tarifas de Soat y no se cobrará peajes para motos de menos de 500″.

Propuesta para motociclistas trabajadores y trabajadoras de Colombia. Disminuiremos las tarifas de Soat y no se cobrará peajes para motos de menos de 500 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 14, 2022

Adicional a eso, explicó que “en este momento las fuerzas del gobierno de Duque aprueban en el Congreso un proyecto para que las motos paguen peajes. En mi gobierno las motos no pagarán peajes y el Soat se rebaja sustancialmente. Busco un plan para lograr el uso extendido de motos eléctricas".



Tras la publicación de esa propuesta, el Ministerio de Transporte salió al paso y aseguró que actualmente no existe en el país un proyecto de ley relacionado con el cobro de peaje para los motociclistas.



“El Gobierno Nacional no ha tramitado ni apoya ningún proyecto de ley con relación al pago de peajes a motocicletas. Actualmente, ningún vehículo de esta modalidad, sin importar su cilindraje, paga peajes en las vías del país”, señaló el Ministerio de Transporte a través de su cuenta oficial en Twitter.



El asunto se convirtió rápidamente en una polémica en esa red social y dos de los aliados más cercanos a Petro, Gustavo Bolívar y Roy Barreras, intentaron aclarar la propuesta del entonces candidato a la Presidencia.



"Solamente el 8 % de las motos en Colombia (las motocicletas de más de 500 c.c.), y como dije yo en un tuit, el que tiene para el whsky, tiene para el hielo. Es decir, si tienen para comprarse una moto que vale más de 50 millones de pesos no creo que se van a quedar pobres por pagar un peaje. No es que lo propongamos, es que hoy hay un proyecto de ley para cobrarle a todos. Decimos, ‘por lo menos cobrémosle a las motos de mayor cilindraje”, aseguró Bolívar en un video.



Por su parte, Roy Barreras dijo: “No hay ningún proyecto de ley que imponga peajes a todas las motos. No hay que caer en la trampa de las 'fakes'. Usaron un borrador viejo de hace dos años que nunca se tramitó y que proponía ese peaje para motos de mas de 500 cc de lujo. Nunca para todas las motos”.



