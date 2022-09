A poco más de tres meses de que Iván Duque, ex mandatario de Colombia, anunciara que el Ejército colombiano había abatido a alias 'Iván Mordisco', cabecilla de las disidencias de las FARC, el comandante guerrillero reapareció en video dando declaraciones sobre la paz total del gobierno Petro.



"Le hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales. En este caso se trata de la estructura Iván Mordisco, uno de los criminales más temidos del país, uno de esos disidentes que hacían parte de esas estructuras de narcotráfico. Los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco, su caída y la caída de su estructura es un triunfo de la legalidad", dijo el 15 de julio del presente año el entonces presidente Iván Duque.

Gracias al trabajo heroico de nuestra #FuerzaPública; @FuerzasMilCol y @PoliciaColombia, hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales. Se trata del cabecilla alias 'Iván Mordisco', uno de los criminales y disidentes más temidos de nuestro país. pic.twitter.com/bY0G24CNzy — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 15, 2022

Duque se estaba refiriendo a la operación militar Júpiter del entonces ministro de defensa, Diego Molano, y en la que participaron el ejército nacional, la policía, la armada y fuerza aérea del país. Parte importante del operativo fue una recompensa por 3.000 millones de pesos que se dio a quienes dieran información sobre el cabecilla de las disidencias.



Si bien después del operativo, en el que murieron nueve personas, no se encontró el cuerpo de Iván Mordisco, el cadáver no fue hallado en escena y las autoridades supusieron que el cuerpo había sido desintegrado totalmente por el bombardeo o que los hombres del grupo armado ilegal se lo habían llevado del lugar.



No obstante, se desató una polémica en el país cuando el pasado viernes 23 de septiembre reapareció Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como alias 'Iván Mordisco', haciendo una pronunciación en la que afirmaba que las Farc Ep, disidencias del grupo guerrillero, estaban dispuestas a participar de diálogos de paz con el gobierno Petro.



En el video citado, el jefe disidente aparece identificado como 'Iván Lozada'. Hoy estaría liderando las disidencias más grandes que hoy tiene Colombia, aglutinadas en el llamado Comando Coordinador de Occidente (CCO).



"Se ha ordenado a todas las unidades evitar al máximo los enfrentamientos con la Fuerza Pública, siempre y cuando no seamos atacados, como mecanismo para crear un clima propicio e iniciar con el Gobierno los acuerdos de mecanismos para un cese del fuego bilateral (...) esperamos reciprocidad de parte del Gobierno", anuncia en la grabación.



Cabe aclarar que aún no se tiene claridad de la iniciativa de 'paz total' propuesta por el gobierno Petro porque no se ha radicado un proyecto frente al congreso. Sin embargo, se han filtrado detalles que han generado debate como la posibilidad de que los ilegales puedan conservar el 10 por ciento de las riquezas que han obtenido de la actividad ilícita.

